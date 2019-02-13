Как изменились расклады в КХЛ. «Барыс» не отдаст «Авангарду» второе место

Разбираемся, как завершившийся игровой день повлиял на турнирное положение команд в обеих конференциях.



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«Адмирал» потерял шансы на плей-офф

«Моряки» в последнее время приятно удивляли. Команда Сергея Светлова великолепно слетала на западный выезд, разжившись шестью очками, а затем, после 16-часовой дороги, выиграла в родных стенах у «Куньлуня». После четырёх побед подряд и при классной игре голкипера Антона Красоткина у «Адмирала» по-прежнему оставались шансы на плей-офф.



Оставались ровно до матча с «Авангардом», в котором дальневосточники уступили. Сил на подвиг, коим бы считался выход в плей-офф, не хватило, но не всё зависело от «Адмирала». Приходилось раз за разом оглядываться на параллельные встречи. В игре с Омском хозяева получили две шайбы в свои ворота, удар в голову Захарчуку со стороны Дениса Зернова и остались с нулём в графе «забитые шайбы». В общем, день у команды не задался, но упрекнуть клуб из Владивостока совершенно не в чем. Самоотдача была видна от первой до последней минуты.

«Авангард», набрав два очка, не отпустил в отрыв «Барыс», которому позднее предстояло сразиться на родном льду со сверхмотивированной «Сибирью». В любом случае два первых места в дивизионе Чернышёва уже ясны. Никто «Авангард» с «Барысом» не обгонит.

«Салават» гарантировал себе шестое место на Востоке

Другой дальневосточный клуб – «Амур» – принимал в родных стенах «Салават Юлаев», отправившийся на выезд полурезервным составом. Хабаровчане гораздо раньше «Адмирала» потеряли шансы на попадание в восьмёрку сильнейших, но тоже не опустили рук, продолжив борьбу за очки.



В результате «Амур» сперва дважды забил, затем пропустил в течение двух минут две шайбы, позволив сопернику сравнять счёт, но всё же дожал уфимцев и заработал два балла (3:2). Чешский вратарь «тигров» Марек Лангхамер установил новый рекорд «Амура» по продолжительности вратарской сухой серии в КХЛ — 175 минут и 6 секунд.

Что стало известно по итогам отчётной встречи? Идущий последним на Востоке «Амур» сократил отставание от предпоследнего «Адмирала» до двух очков, а «Салават Юлаев» окончательно застолбил за собой шестое место в конференции. Теперь уфимцы могут окончательно расслабиться и ждать, кто достанется им в соперники по первому раунду плей-офф. Кандидатов четверо – «Барыс», «Ак Барс», «Авангард» и «Металлург». Интересно, с кем больше захотят сразиться уфимцы?

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Скабелка выиграл у бывшей команды

Важнейший матч состоялся в Астане. Андрей Скабелка и его «Барыс» принимали «Сибирь», в которой нынешний главный тренер астанчан в своё время успел поработать. И у одной, и у другой команды были свои интересы. «Барысу», безусловно, хочется стать вторым на Востоке и сыграть в первом раунде плей-офф с «Торпедо». Для этого нужно выиграть дивизион у «Авангарда». «Сибирь» же преследует «Трактор» в битве за восьмое место – для команды Андриевского каждое очко на вес золота.



В результате «Барыс» выиграл со счётом 5:2 и застолбил, по крайней мере пока, за собой второе место. «Сибирь» же осталась с 53 очками. У новосибирцев на игру больше, чем у Челябинска, но шансы на попадание в восьмёрку сильнейших по-прежнему есть. Однако это поражение серьёзно ударило по шансам новосибирской команды. «Все говорят, что «Сибирь» вплотную подобралась к восьмёрке, а надо говорить о том, как плохо они стартовали и устроили себе нервотрёпку. Они молодцы, что сейчас прилагают героические усилия, но надо было с самого начала так играть. Если «Сибирь» выйдет в плей-офф, то виноват будет только «Трактор», что отпустил такое преимущество», – прокомментировал ситуацию Леонид Вайсфельд.