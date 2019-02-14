Макдэвид шесть раз подряд проиграл Кросби. И кто здесь лучший хоккеист Канады?

На домашний матч с «Эдмонтоном» «Питтсбургу» пришлось выйти без дисквалифицированного Евгения Малкина. Россиянин, только-только преодолевший затяжной спад и набравший хорошую форму, был наказан дисциплинарным комитетом НХЛ за попытку отмашки в пенсильванском дерби с «Филадельфией». Малкин не стерпел ударов в затылок от форварда «Флайерз» Майкла Раффля и махнул клюшкой в сторону соперника. По Раффлю он не попал, но поскольку в ноябре лига уже один раз простила Малкина, не став выносить дополнительной «дисциплины» после удара в голову, то на этот раз дисквалификация оказалась неизбежной.
Это лишило зрителей одной из потенциальных дуэлей в матче с «Ойлерз» и вызвало серьёзное разочарование у самого Евгения. «Я же ничего никому не сломал. Я не ударил его по лицу. Да, это было опасно, но не страшно. Я думал, что если я получу пять минут, то Раффль получит две. Я был удивлён», — сказал Малкин, но был вынужден подчиниться решению лиги.
В отсутствие Малкина все взоры болельщиков были прикованы к дуэли Сидни Кросби и Коннора Макдэвида — прежней звезды номер один и звезды настоящей и будущей. Однако на деле получилось так, что основное противостояние у Макдэвида вышло не с капитаном «пингвинов», а с голкипером пенсильванцев Мэттом Мюрреем, и противостояние это быстроногий форвард проиграл.
«Макдэвид и Драйзайтль очень опасны вместе. Эти хоккеисты могут как создавать моменты, так и завершать их. Я бы хотел думать, что в на этом этапе регулярного чемпионата мы способны удерживать лидеров соперника подальше от собственных ворот, не давать им особого пространства и не делать глупых обрезов», — с надеждой сказал Кросби до игры.
Впрочем, начиналось для «нефтяников» всё совсем неплохо. Уже на пятой минуте встречи Леон Драйзайтль поставил Мюррея в тупик, улучшив свой собственный снайперский рекорд до 33 голов за сезон.
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«Питтсбург» уступил в активности в первые двадцать минут, но смог взвинтить темп после перерыва, что тут же привело к исправлению ситуации на табло. Сначала Брайан Раст смог обескуражить Микко Коскинена своей игрой в меньшинстве, а затем Тедди Блюгер воспользовался удобный пасом Летанга и вывел «Пингвинз» вперёд.
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«Эдмонтон» некоторое время приходил в себя, а под занавес второй двадцатиминутки получил прекрасный момент перевернуть ход встречи. Всё тот же Крис Летанг невовремя сфолил на Макдэвиде, и капитан «нефтяников» получил право на выполнение штрафного броска. Уже по первым вальяжным шагам разбега в исполнении Макдэвида было ясно, что форвард «Эдмонтона» слишком самоуверен, и голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей без особого труда вышел победителем из этого поединка.
«Я знал, что я буду делать. Но мне кажется, что об этом знал и Мюррей", — признался после матча Макдэвид.
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Добытое преимущество «Питтсбург» умело сохранил до финальной сирены, а гол Джареда Макканна, забитый в пустые ворота, придал гостям дополнительной уверенности. Кросби и Макдэвид за матч отметились одной голевой передачей у каждого, но Сидни завершил встречу с показателем полезности «+1», а Коннор получил «-2».
В шести матчах против Макдэвида Кросби одержал 6 побед, а «Питтсбург» остаётся единственной командой НХЛ, у которой Коннор ещё не выигрывал (3 поражения в основное время и 3 — по буллитам и в овертайме). Вместе с тем, «пингвины» выиграли у «нефтяников» 14 матчей из 17, начиная с 2007 года.
«Незабитый буллит Макдэвида был ключевым моментом матча, потому что это случилось в конце периода. Это придало нам определённый импульс. Что касается моего противостояния с Коннором, то это крутое соперничество, это большой вызов. Против него очень тяжело защищаться. Можно быть в хорошей позиции, но когда у соперника такая скорость, то у тебя будут проблемы, это неизбежно», — отметил после игры Кросби.