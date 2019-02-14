Макдэвид шесть раз подряд проиграл Кросби. И кто здесь лучший хоккеист Канады?

На домашний матч с «Эдмонтоном» «Питтсбургу» пришлось выйти без дисквалифицированного Евгения Малкина. Россиянин, только-только преодолевший затяжной спад и набравший хорошую форму, был наказан дисциплинарным комитетом НХЛ за попытку отмашки в пенсильванском дерби с «Филадельфией». Малкин не стерпел ударов в затылок от форварда «Флайерз» Майкла Раффля и махнул клюшкой в сторону соперника. По Раффлю он не попал, но поскольку в ноябре лига уже один раз простила Малкина, не став выносить дополнительной «дисциплины» после удара в голову, то на этот раз дисквалификация оказалась неизбежной.



Это лишило зрителей одной из потенциальных дуэлей в матче с «Ойлерз» и вызвало серьёзное разочарование у самого Евгения. «Я же ничего никому не сломал. Я не ударил его по лицу. Да, это было опасно, но не страшно. Я думал, что если я получу пять минут, то Раффль получит две. Я был удивлён», — сказал Малкин, но был вынужден подчиниться решению лиги.

Малкин зол. Ему грозит дисквалификация за красивый «нырок» соперника Евгений оказался крайним, но почему никто не обратил внимания на то, что творил игрок «Филадельфии»?

В отсутствие Малкина все взоры болельщиков были прикованы к дуэли Сидни Кросби и Коннора Макдэвида — прежней звезды номер один и звезды настоящей и будущей. Однако на деле получилось так, что основное противостояние у Макдэвида вышло не с капитаном «пингвинов», а с голкипером пенсильванцев Мэттом Мюрреем, и противостояние это быстроногий форвард проиграл.

«Макдэвид и Драйзайтль очень опасны вместе. Эти хоккеисты могут как создавать моменты, так и завершать их. Я бы хотел думать, что в на этом этапе регулярного чемпионата мы способны удерживать лидеров соперника подальше от собственных ворот, не давать им особого пространства и не делать глупых обрезов», — с надеждой сказал Кросби до игры.



Впрочем, начиналось для «нефтяников» всё совсем неплохо. Уже на пятой минуте встречи Леон Драйзайтль поставил Мюррея в тупик, улучшив свой собственный снайперский рекорд до 33 голов за сезон.

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«Питтсбург» уступил в активности в первые двадцать минут, но смог взвинтить темп после перерыва, что тут же привело к исправлению ситуации на табло. Сначала Брайан Раст смог обескуражить Микко Коскинена своей игрой в меньшинстве, а затем Тедди Блюгер воспользовался удобный пасом Летанга и вывел «Пингвинз» вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Эдмонтон» некоторое время приходил в себя, а под занавес второй двадцатиминутки получил прекрасный момент перевернуть ход встречи. Всё тот же Крис Летанг невовремя сфолил на Макдэвиде, и капитан «нефтяников» получил право на выполнение штрафного броска. Уже по первым вальяжным шагам разбега в исполнении Макдэвида было ясно, что форвард «Эдмонтона» слишком самоуверен, и голкипер «Пингвинз» Мэтт Мюррей без особого труда вышел победителем из этого поединка.



«Я знал, что я буду делать. Но мне кажется, что об этом знал и Мюррей", — признался после матча Макдэвид.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Добытое преимущество «Питтсбург» умело сохранил до финальной сирены, а гол Джареда Макканна, забитый в пустые ворота, придал гостям дополнительной уверенности. Кросби и Макдэвид за матч отметились одной голевой передачей у каждого, но Сидни завершил встречу с показателем полезности «+1», а Коннор получил «-2».



В шести матчах против Макдэвида Кросби одержал 6 побед, а «Питтсбург» остаётся единственной командой НХЛ, у которой Коннор ещё не выигрывал (3 поражения в основное время и 3 — по буллитам и в овертайме). Вместе с тем, «пингвины» выиграли у «нефтяников» 14 матчей из 17, начиная с 2007 года.



«Незабитый буллит Макдэвида был ключевым моментом матча, потому что это случилось в конце периода. Это придало нам определённый импульс. Что касается моего противостояния с Коннором, то это крутое соперничество, это большой вызов. Против него очень тяжело защищаться. Можно быть в хорошей позиции, но когда у соперника такая скорость, то у тебя будут проблемы, это неизбежно», — отметил после игры Кросби.