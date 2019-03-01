Россию спас игрок «Амура». Наши едва не проиграли словакам на Универсиаде

Пришла весна, и в Красноярске стартовала Универсиада. Сборная России по хоккею является действующим чемпионом, а всего за историю Универсиад выиграла шесть золотых медалей. В Красноярске, естественно, россияне тоже являются фаворитами, но турнир начали с очень непростого матча.

Сборная России составлена преимущественно из игроков ВХЛ и усилена хоккеистами из команд КХЛ, которые уже завершили сезон. Основным вратарём стал Никита Серебряков из «Адмирала», Вадим Кудако из «Северстали» и Никита Камалов из «Амура» составили первую пару обороны, а в нападении вышли Богдан Якимов («Нефтехимик»), Игорь Руденков («Амур») и Александр Шаров («Сибирь»). Так что если для кэхаэловцев Универсиада стала приятным продолжением сезона, то игроки ВХЛ выдернуты из команд в то время, когда в лиге только начался плей-офф.

В этом году формат хоккейного турнира несколько изменился – команды поделили не на три, а на две группы, поэтому в предварительном раунде россияне встретятся с пятью соперниками. Наша команда играет в группе А со Словакией, Японией, США, Венгрией и Чехией. В группе В – сборные Латвии, Швейцарии, Канады, Великобритании, Швеции и вице-чемпион Универсиады-2017, команда Казахстана.

Расточительность и неожиданный гол

Словаки не бежали вперёд, спокойно и грамотно оборонялись и пытались подловить россиян на контратаках. Наша сборная уже в первом периоде получила два шанса разыграть лишнего, причём в первом большинстве соперник остался втроём, а после того, как у одного из защитников сломалась клюшка, вдвоём с половиной. Но наша спецбригада либо безуспешно пыталась разыграть слишком красиво, либо наносила броски издалека, сильно и неточно.

Выстояв, словаки неожиданно открыли счёт. Почему неожиданно? Сборная России давила без остановки, но потеряла концентрацию и упустила момент, когда Рзавски выиграл борьбу у борта и отдал передачу на накатывающегося Выбирала. Никита Серебряков выкатился навстречу, но словак не стал бросать, а дождался, когда вратарь упадёт и завёл шайбу уже в пустые ворота.

Несколько отличных моментов были у капитана россиян Игоря Руденкова, но он ими не воспользовался. Вообще же казалось, что команда пытается действовать слишком вальяжно, в то время как соперник играл просто, но эффективно и самоотверженно.

Странные удаления

Второй период начался с удаления словаков, хотя там скорее Сорокин придерживал рукой чужую клюшку. Словаки не поняли, но что делать? Надо обороняться. Не успело пройти меньшинство, как словаков снова удалили, на этот раз за нарушение численного состава. Тут уже они пытались спорить, но арбитры были непреклонны. На повторе момент не показали. Затем в штрафбокс отправился Михалко за борцовский приём на россиянине. Впрочем, в меньшинстве соперник играл образцово, перекрывал линии для броска, а когда шайба всё таки доходила до ворот, прекрасно действовал голкипер Матей Томек.

Не раз пытались наши подловить словаков на смене – скамейка-то дальняя, получалось это частенько. И два в одного выходили, и три в одного, но каждый раз затягивали с решением и упускали момент. Непозволительная расточительность, и непонятно, чем она была вызвана. Наконец, россияне создали два опаснейших момента подряд – сначала форвард «Сибири» Александр Шаров отдал передачу-конфетку на Дмитрия Колготина, а секундами позже мог забивать и Максим Джиошвили. Но Томек, кажется, уже поймал кураж и напрочь отказывался пропускать.

Руденков спасает Россию

После 40 минут игры Россия превосходила соперника по броскам 25-7, это отражало всю суть происходящего на площадке. Неоспоримой звездой матча стал Томек – он будто заколдовал свои ворота и только в третьем периоде остановил два выхода «один в ноль». 21-летний голкипер последние пять лет выступает в Северной Америке, а в сборной до этого играл на ЮЧМ и МЧМ.

России нужен был герой. В такие моменты часто спасителями оказываются те, на кого можно подумать меньше всего. Сегодня героем стал тот, кто и призван им быть. Игорь Руденков весь матч проявлял себя как лидер, обострял и брал игру на себя. Как бы ни старался Томек, капитан россиян расколдовал его владения, красиво выскочил на пятачок и сравнял счёт.

Основное время и часть овертайма пришлось доигрывать в меньшинстве, и тут Серебряков подтащил. А в равных составах мастерство россиян было ещё более неоспоримым и стало ясно, что этот матч наши ребята уже не отпустят. Победную шайбу после сольного прохода забросил нападающий новокузнецкого «Металлурга» Егор Морозов.

Главный тренер россиян Владислав Хромых перед стартом турнира даже не называл Словаков среди основных соперников. Стоило присмотреться к этой команде повнимательнее, а также не лишним было наиграть большинство. Сегодня в этом компоненте Россия проседала и устроила себе проблемы на ровном месте. Нашим ребятам надо брать пример с девушек, которые в параллельном матче не оставили камня на камне от Швейцарии.