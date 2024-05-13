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Есмантович: игроки, как Хмелевски, стоят много. Надо понимать, идти ли у них на поводу

Есмантович: игроки, как Хмелевски, стоят много. Надо понимать, идти ли у них на поводу
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о планах клуба по поиску легионеров.

— Планирует ли ЦСКА задействовать легионерскую квоту по максимуму?
— Пока в планах этого нет.

— По каким рынкам ведётся работа: североамериканский или европейский тоже?
— Работа ведётся в полный рост.

— Сейчас игроки из Европы готовы ехать?
— Достаточно много хоккеистов готовы ехать. Не скажу конкретно про Европу, но рынок достаточно объёмный, там есть из чего выбирать. Но мы должны не забывать про потолок зарплат, и такие игроки, как Хмелевски, как Буше, стоят очень много денег. Это дорогие хоккеисты, и надо понимать, идти на поводу у них или нет. Это решение менеджеров каждого клуба. И мы пока ориентируемся на наших ребят, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

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