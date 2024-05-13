Есмантович: игроки, как Хмелевски, стоят много. Надо понимать, идти ли у них на поводу

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о планах клуба по поиску легионеров.

— Планирует ли ЦСКА задействовать легионерскую квоту по максимуму?

— Пока в планах этого нет.

— По каким рынкам ведётся работа: североамериканский или европейский тоже?

— Работа ведётся в полный рост.

— Сейчас игроки из Европы готовы ехать?

— Достаточно много хоккеистов готовы ехать. Не скажу конкретно про Европу, но рынок достаточно объёмный, там есть из чего выбирать. Но мы должны не забывать про потолок зарплат, и такие игроки, как Хмелевски, как Буше, стоят очень много денег. Это дорогие хоккеисты, и надо понимать, идти на поводу у них или нет. Это решение менеджеров каждого клуба. И мы пока ориентируемся на наших ребят, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.