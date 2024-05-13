На Никиту Задорова наложен максимальный штраф за удар Макдэвида

Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наложил на российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова штраф за удар нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Нападающий «Ванкувера» Никита Задоров был оштрафован на $ 5000, что является максимально допустимым по регламенту, за поперечный удар клюшкой Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», — сказано в заявлении на странице Департамента в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сразу после финальной сирены третьего матча Задоров толкнул в спину капитана «Эдмонтона» Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от игрока обороны «косаток» Карсона Суси.