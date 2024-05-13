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На Никиту Задорова наложен максимальный штраф за удар Макдэвида

На Никиту Задорова наложен максимальный штраф за удар Макдэвида
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Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наложил на российского защитника «Ванкувер Кэнакс» Никиту Задорова штраф за удар нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Нападающий «Ванкувера» Никита Задоров был оштрафован на $ 5000, что является максимально допустимым по регламенту, за поперечный удар клюшкой Коннора Макдэвида из «Эдмонтона», — сказано в заявлении на странице Департамента в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сразу после финальной сирены третьего матча Задоров толкнул в спину капитана «Эдмонтона» Макдэвида, который в это же время получил удар клюшкой в лицо от игрока обороны «косаток» Карсона Суси.

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