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Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/2024

Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ в сезоне-2023/2024
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на церемонии закрытия сезона-2023/2024 объявила лауреата приза лучшему тренеру прошедшего сезона. Им стал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

Вместе с «Магниткой» Разин стал обладателем Кубка Гагарина — 2024, добившись лучшего результата в карьере на данный момент.

До «Металлурга» в КХЛ Разин возглавлял такие клубы, как «Автомобилист», «Югра», «Адмирал» и «Северсталь». Специалист стал главным тренером «Магнитки» весной прошлого года и завоевал трофей в первом же сезоне в клубе.

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