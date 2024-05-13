Егор Яковлев стал обладателем приза «Железный человек»

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лауреат приза «Железный человек». Им стал нападающий и капитан «Металлурга» Егор Яковлев.

Железный человек — хоккейный приз, вручаемый игроку, который провёл наибольшее количество матчей в Континентальной хоккейной лиге (ранее — в чемпионате России) суммарно за последние три сезона (с учётом игр регулярного чемпионата и плей-офф). На счету Яковлева 234 игры.

Напомним, Яковлев не смог принять участие в финальной серии с «Локомотивом» из-за травмы. Опытный защитник находился на скамейке запасных «Металлурга» в качестве одного из помощников главного тренера Андрея Разина. Магнитогорский клуб в третий раз в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина.