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Швеция – Германия, результат матча 13 мая 2024, счет 6:1, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швеции разгромила Германию в матче чемпионата мира — 2024
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На «Остравар-Арене» в Остраве (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы B — сборными Германии и Швеции. Со счётом 6:1 разгромную победу одержала шведская команда.

ЧМ-2024 . Группа B
13 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Германия
Окончен
1 : 6
Швеция
0:1 Карлссон (Фрёден) – 02:54     0:2 Петтерссон (Хед, Бураковски) – 14:52     0:3 Олофссон (Далин, Бураковски) – 19:57 (pp)     0:4 Грундстрём (Далин, Юханссон) – 24:31     0:5 Бураковски (Хольмберг, Юханссон) – 29:22     1:5 Пфёдерль (Михаэлис, Эхлиз) – 47:38     1:6 Лундестрём (Карлссон, Бенгтссон) – 51:08    

Самым результативным игроком матча стал шведский форврад Андре Бураковски. Он стал автором одной заброшенной шайбы и двух результативных передач. Также голы в составе победителей забили Виктор Олофссон, Эрик Карлссон, Маркус Петтерссон, Карл Грундстрём, Исак Лундестрём.

Единственная шайба немецкой сборной на счету Леонарда Пфёдерля. Его ассистентами выступили Марк Михаэлис и Ясин Эхлиз.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

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