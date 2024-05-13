В КХЛ рассказали, может ли в лиге появиться хоккейный клуб из Турции

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов высказался о возможном появлении в лиге клуба из Турции.

«Чтобы создавать клуб в КХЛ или МХЛ, нужна определенная стратегия и видение. Мы за то, чтобы в лиге были сильные клубы, была конкуренция, чтобы была привлекательна лига. На данный момент никаких переговоров с турецкой стороной не ведём», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, 9 мая Федерация хоккея России и Турецкая федерация хоккея подписали меморандум о сотрудничестве. Тогда же стало известно, что турецкая организация планирует заявить клубы в чемпионаты КХЛ, Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) и МХЛ. Президент Федерации хоккея Турции заявил, что подписание соглашения с ФХР является первостепенным шагом для развития тёплых, братских отношений между народами.