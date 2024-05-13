Глава КХЛ ответил Александру Медведеву, который предлагал повысить потолок зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов ответил на предложение Александра Медведева о повышении потолка зарплат.

«Инициатива председателя совета директоров СКА Александра Медведева о повышении потолка зарплат? Смотрите. У нас была стратегическая задача – поднять пол зарплат до 50% от потолка. К этому мы приходим со следующего сезона, когда пол будет составлять 400 млн рублей, потолок – 900 млн.

В разговоре с Александром Ивановичем я также рассказывал и объяснял ему, что для того, чтобы поднимать потолок, нужно поднимать и пол. Это необходимо делать совместно. Давайте мы проживём год, а потом сможем сесть с клубами и обсуждать их готовность.

Когда проводилось голосование клубов по поводу поднятия пола до 50%, многие были против, но вы сейчас и сами представляете, что если поднимать потолок, то не очень богатому клубу надо где-то найти ещё 90 млн.

Это всё должно быть планомерно, продумано и стратегически просчитано. Сейчас мы поджали потолок за счёт бонусов, увеличили пол и рассчитываем, что лига будет ещё более привлекательной, а игроки смогут переходить из топовых клубов в более слабые, усиливая их, а хоккей будет становиться всё интереснее», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.