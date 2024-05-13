Есмантович: что-то в Америке Федотова на три года не дисквалифицировали. Но чего мы ждали?

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал санкции в отношении бывшего голкипера армейцев Ивана Федотова.

— Ходили слухи, что Иван Федотов уехал из ЦСКА, не поставив клуб в известность.

— Всё это слухи для информационного режима, чтобы накалять обстановку. Мы с Иваном сели и всё обсудили. Большие деньги, перезагрузка – что-то пошло не так. Приняли решение обоюдное.

— Расстроились, что его на три года дисквалифицировали?

— Конечно, мне это неприятно. Но чего мы ожидали от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? Что-то в Америке его на три года не дисквалифицировали. Нет смысла обсуждать, мы в судебных тяжбах, наше дело правое, будем отстаивать нашу правду, — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.