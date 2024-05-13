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В КХЛ объяснили, почему китайский клуб вновь проведёт сезон в России

В КХЛ объяснили, почему китайский клуб вновь проведёт сезон в России
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал решение о том, что китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» снова проведёт сезон в России.

«В этом году большая работа была проделана с командой из Китая, наши представители летали туда. Есть определённые ограничения по вылету и прилёту в Пекин. Мы посмотрели инфраструктуру. Требования техрегламента в КХЛ сложновыполнимы в этих условиях, потому что остаётся мало времени.

Также существует вопрос загруженности арены. Сотрудники дворца не готовы быстро менять баскетбольную площадку на хоккейную. Нет самих систем, которые используются в КХЛ, таких как система видеогол.

Пришли к тому выводу, что отправлять на несколько игр «Куньлунь» будет дорогостоящим мероприятием. В этом году не было смысла это делать. Вопрос необходимо прорабатывать ещё заранее и стремиться, чтобы, может быть, к следующем сезону команда смогла переехать. В этом году «Куньлунь» точно остаётся здесь», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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