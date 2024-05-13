Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024
Поделиться
Сегодня, 13 мая, в Праге на стадионе «О2-Арена» завершилась игра чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Финляндии и Норвегии. Уверенную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 4:1.
ЧМ-2024 . Группа A
13 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Финляндия
0:1 Капанен (Каски) – 06:49 (pp) 0:2 Хюрю (Каски, Иннала) – 17:56 0:3 Хюрю (Яаскя, Иннала) – 20:27 0:4 Капанен (Оксанен) – 30:59 1:4 Крогдаль (Йоханнесен) – 38:47
В составе выигравшей команды дубль оформили Оливер Капанен и Артту Хюрю, их ассистентами дважды выступили Оливер Каски и Ере Иннала, по одной результативной передаче у Юхи Яаскя и Ахти Оксанена.
Автором единственной заброшенной шайбы норвежцев стал Макс Крогдаль, а голевую передачу на свой счёт записал Йоханнес Йоханнесен.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.
Комментарии
- 13 мая 2024
-
20:41
-
20:36
-
20:26
-
20:09
-
19:44
-
19:36
-
19:25
-
19:21
-
19:19
-
19:16
-
19:09
-
19:06
-
19:00
-
18:54
-
18:48
-
18:40
-
18:17
-
17:15
-
16:57
-
16:41
-
15:55
-
15:35
-
15:25
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:20
-
14:10
-
13:55
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:05
-
12:50