Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024

Сегодня, 13 мая, в Праге на стадионе «О2-Арена» завершилась игра чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Финляндии и Норвегии. Уверенную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 4:1.

В составе выигравшей команды дубль оформили Оливер Капанен и Артту Хюрю, их ассистентами дважды выступили Оливер Каски и Ере Иннала, по одной результативной передаче у Юхи Яаскя и Ахти Оксанена.

Автором единственной заброшенной шайбы норвежцев стал Макс Крогдаль, а голевую передачу на свой счёт записал Йоханнес Йоханнесен.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.