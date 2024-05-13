Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024

Сборная Финляндии уверенно обыграла Норвегию в матче чемпионата мира — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 13 мая, в Праге на стадионе «О2-Арена» завершилась игра чемпионата мира по хоккею — 2024 в группе А между сборными Финляндии и Норвегии. Уверенную победу в матче одержали финские хоккеисты со счётом 4:1.

ЧМ-2024 . Группа A
13 мая 2024, понедельник. 17:20 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 4
Финляндия
0:1 Капанен (Каски) – 06:49 (pp)     0:2 Хюрю (Каски, Иннала) – 17:56     0:3 Хюрю (Яаскя, Иннала) – 20:27     0:4 Капанен (Оксанен) – 30:59     1:4 Крогдаль (Йоханнесен) – 38:47    

В составе выигравшей команды дубль оформили Оливер Капанен и Артту Хюрю, их ассистентами дважды выступили Оливер Каски и Ере Иннала, по одной результативной передаче у Юхи Яаскя и Ахти Оксанена.

Автором единственной заброшенной шайбы норвежцев стал Макс Крогдаль, а голевую передачу на свой счёт записал Йоханнес Йоханнесен.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Победителем мирового первенства в прошлом году стала сборная Канады.

Материалы по теме
40-летний Торесен стал вторым норвежским хоккеистом в истории, набравшим 50 очков на ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android