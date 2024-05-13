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Агент Буше отреагировал на то, что игрока не включили в символическую сборную сезона КХЛ

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего Рида Буше, отреагировал на то, что лидера «Авангарда» не включили в символическую сборную прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Фото: Соцсети

Пилко остался недоволен выбором лауреатов «Золотого шлема». Ими стали: Илья Набоков («Металлург»), Александр Никишин (СКА), Робин Пресс («Металлург»), Никита Гусев («Динамо» Москва), Николай Голдобин («Спартак») и Владимир Ткачёв («Авангард»).

В январе Буше побил рекорд омского клуба по результативности в сезоне, установленный форвардом Романом Червенкой в сезоне-2010/2011, набрав своё 62-е очко. Всего на счету Буше 78 (44+34) очков в 65 играх прошедшей регулярки.

В плей-офф американский форвард провёл 12 встреч, в которых забил девять голов и отдал две передачи, набрав 11 очков.