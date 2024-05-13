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КХЛ назвала лучшего вратаря прошедшего сезона

КХЛ назвала лучшего вратаря прошедшего сезона
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила лауреата на приз лучшему голкиперу прошедшего сезона. Им стал вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев.

Исаев провёл в сезоне 69 матчей, в которых одержал 44 победы с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1,85.

Обладатель приза «Лучшему вратарю» определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в Фонбет Чемпионате КХЛ. По итогам опроса, кроме Исаева в тройку претендентов вошли Илья Набоков («Металлург») и Зак Фукале («Трактор»).

Обладателями этой награды становились Георгий Гелашвили, Петри Веханен, Константин Барулин, Александр Ерёменко (дважды), Василий Кошечкин (дважды), Микко Коскинен, Илья Сорокин, Павел Францоуз, Юха Метсола, Тимур Билялов, Эдвард Паскуале, Иван Федотов и Никита Серебряков.

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