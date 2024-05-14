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Чехия — Швейцария, результат матча 13 мая 2024, счёт 2:1, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Швейцарии по буллитам обыграла Чехию в матче чемпионата мира — 2024
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Чехии. Со счётом 2:1 в серии послематчевых бросков победу одержала швейцарская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
13 мая 2024, понедельник. 21:20 МСК
Швейцария
Окончен
2 : 1
Б
Чехия
1:0 Фиала (Хишир, Йози) – 13:36 (pp)     1:1 Странски (Шпачек, Червенка) – 35:57 (pp)     2:1 Курашев – 65:00    

Голами в составе Швейцарии отметились Кевин Фиала и Филипп Курашёв, забивший победный буллит, результативными передачами — Нико Хишир и Роман Йози.

Матей Странски стал автором единственной заброшенной шайбы национальной команды Чехии в этой встрече.

Отметим, что в основное время команды забивали только в большинстве.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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