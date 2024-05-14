Сборная Швейцарии по буллитам обыграла Чехию в матче чемпионата мира — 2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Швейцарии и Чехии. Со счётом 2:1 в серии послематчевых бросков победу одержала швейцарская национальная команда.

Голами в составе Швейцарии отметились Кевин Фиала и Филипп Курашёв, забивший победный буллит, результативными передачами — Нико Хишир и Роман Йози.

Матей Странски стал автором единственной заброшенной шайбы национальной команды Чехии в этой встрече.

Отметим, что в основное время команды забивали только в большинстве.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.