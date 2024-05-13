«Готовятся изменения в регламент». Глава КХЛ — о ситуации Цыплакова в «Спартаке»

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался о ситуации между «Спартаком» и нападающим Максимом Цыплаковым.

«Как избежать ситуаций, подобных действиям «Спартака» в отношении находящегося в статусе ОСА Максима Цыплакова? Мы всегда работаем в этом направлении, следим за контрактными спорами. Если это будет проблемой, обязательно придумаем, что с этим делать. Есть рабочая группа, куда входят представители всех клубов. Те лазейки, которые мешают развитию наших спортсменов или жизни клубов, пытаемся убирать, чтобы все были в равных условиях. Тяжело комментировать, потому что у каждого клуба своя стратегия развития.

Будет ли какой-то арбитраж? Мы давно к этому идём. Внесли в стратегию, что не может один клуб иметь закреплённых прав на 40 игроков. Про арбитраж тоже ведём разговор, чтобы у игроков была возможность оспорить контракт в подобных ситуациях. Готовятся изменения в регламент», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.