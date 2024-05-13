Никишин получил две личные награды КХЛ по итогам сезона

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник СКА Александр Никишин стал обладателем сразу двух личных наград.

Он был признан самым результативным защитником и самый полезным игроком сезона-2023/2024. Помимо этого, лидер СКА вошёл в символическую сборную.

В прошедшем регулярном чемпионате Никишин провёл 67 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 39 результативных передач, набрав в общей сложности 56 очков и заработав показатель полезности «+32».

В розыгрыше Кубка Гагарина он провёл пять встреч, забросил одну шайбу и завершил свой сезон с показателем полезности «+3». В первом раунде плей-офф с «Торпедо» защитник получил травму и не принял участия в следующей серии с «Автомобилистом».