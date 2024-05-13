Президент КХЛ рассказал, планирует ли лига отделяться от ФХР

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал возможность отделения организации от Федерации хоккея России (ФХР).

«Отделение КХЛ от ФХР в свете внесения в Госдуму закона о наделении спортивных лиг правом на самостоятельное установление законов для своих лиг? Насколько я знаю, на сегодняшний день поправки к закону спорте пока находятся на обсуждении в Госдуме. Комментировать их будем после вынесения решения. Но мы всегда будем жить по закону», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, осенью 2023 года КХЛ разработала проект изменений в федеральный Закон о спорте и ряд других нормативных правовых актов с целью выйти из-под эгиды ФХР и Международной федерации хоккея.