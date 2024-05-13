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Александр Овечкин может сыграть в Братском кубке

Александр Овечкин может сыграть в Братском кубке
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может сыграть в составе московского «Динамо» в Братском кубке. Об этом сообщил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«По поводу Александра Овечкина мы, конечно, думаем. Это было большое событие. Сумасшедшие охваты его гола, силового приёма. Естественно, он один из первых кандидатов, если мы допустим этот сценарий», – приводит слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата».

Отметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин является воспитанником хоккейного «Динамо».

Братский кубок состоится предстоящим летом. Турнир будет проходить с 3 по 7 июля в Москве. Участниками Братского кубка станут следующие команды: московское «Динамо», столичный ЦСКА, «Партизан» и ОФК «Белград» из Сербии.

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