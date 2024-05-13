КХЛ объявила лучшего руководителя клуба в сезоне-2023/2024

На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен лучший руководитель клуба. Им стал губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер.

Он получил приз имени Валентина Сыча как лучший руководитель клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Впервые в истории лиги обладателем награды признан действующий губернатор.

В прошедшем сезоне «Трактор» дошёл до полуфинального раунда Кубка Гагарина, обыграв на стадии 1/4 финала победителя регулярного чемпионата — московское «Динамо» со счётом 0-4 в серии. Однако за шаг до решающего раунда плей-офф челябинский клуб с таким же счётом проиграл серию ярославскому «Локомотиву» и выбыл из борьбы за главный трофей лиги.