Хмелевски поделился эмоциями от продления контракта с «Салаватом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски высказался о продлении контракта с уфимским клубом.

«Эмоций много. Очень сложная тема, нужно терпение, нужно понимать, что это не так же быстро, как забросить шайбу. Это как сезон, [в котором] есть хорошие моменты и те, где ты хочешь быть получше. Нужно выиграть чемпионат и подписать хороший контракт (улыбается).

Я очень рад остаться в «Салавате», всегда хотел», — сказал Хмелевски в выпуске «СЮКАСТА».

Новое соглашение уфимской команды с 24-летним американцем рассчитано на три года.

В прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 24-летний американский форвард провёл шесть матчей, в которых записал на свой счёт две заброшенные шайбы и пять результативных передач. В регулярном чемпионате в его активе 56 (27+29) очков в 67 играх.

Всего в КХЛ на счету Хмелевски 146 матчей, в которых американский форвард набрал 116 (59+57) очков.