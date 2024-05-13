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Илья Набоков ответил на вопрос о своём будущем в «Магнитке»

Илья Набоков ответил на вопрос о своём будущем в «Магнитке»
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Вратарь «Металлурга» Илья Набоков высказался о своём будущем в клубе.

«Не обидно, что мне сегодня не удалось собрать хет-трик из наград на этой церемонии. Рад за Даню Исаева, он провёл сильный сезон. Я выиграл лучшего новичка, значит, лучший вратарь ещё впереди. Конечно, не поверил бы летом, если бы мне сказали, что сезон сложится так удачно. Но я всегда об этом мечтал.

Стоит ли болельщикам «Металлурга» волноваться за моё будущее в свете драфта? Нет, у меня же контракт на следующий сезон. Что будет дальше, пока не думал, как и о том, поеду ли на церемонию драфта», — сказал Набоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Набоков был признан лучшим новичком сезона КХЛ-2023/2024, а также вошёл в символическую сборную.

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