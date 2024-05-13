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Назван самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ — 2023/2024

Назван самый ценный игрок регулярного чемпионата КХЛ — 2023/2024
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На церемонии закрытия сезона-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был объявлен самый ценный игрок регулярного чемпионата, лауреат премии «Золотая клюшка». Им стал нападающий московского «Динамо» Никита Гусев.

Форвард сыграл во всех 68 матчах и установил новый рекорд КХЛ по очкам в регулярном сезоне — 89 (23+66). Для Гусева это уже вторая «Золотая клюшка» в карьере. Он также вошёл в символическую сборную сезона.

Сам Гусев на церемонию не приехал.

В Кубке Гагарина — 2024 на счету нападающего девять игр, в которых он забросил три шайбы и отдал семь результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков.

Напомним, «Динамо» выбыло из борьбы за главный трофей лиги после того, как проиграло серию «Трактору» во втором раунде со счётом 0-4.

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