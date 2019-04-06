«Русские сделали это!» Панарин и Бобровский вытащили «Коламбус» в плей-офф

«В конце концов русские сделали это!» — такими словами начинается статья обозревателя Columbus Dispatch Брайана Хеджера, посвящённая решающему матчу сезона для «Блю Джекетс».



Действительно, главную роль в победной игре с «Рейнджерс» сыграли российские парни — голкипер Сергей Бобровский, здорово отыгравший серию буллитов, и Артемий Панарин, который забил гол с игры и реализовал решающий штрафной бросок. «Мундиры» заставили изрядно понервничать своих болельщиков и добавили седых волос всему руководству клуба, но сумели сделать главное — они закрепили за собой последнюю, 16-ю путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли — 2019.

До старта матча с «синерубашечниками» «Коламбус» имел равное количество очков с «Монреалем», но опережал «Канадиенс» по дополнительным показателям., поэтому пополнение клубной копилки очками было для «мундиров» делом жизненно важным. Даже с учётом того, что «канадцы» в последний игровой день будут биться со злейшими врагами из «Торонто», а сам «Коламбус» будет гостить у потерявшей всякую мотивацию «Оттавы», откладывать решение главной задачи сезона не следовало.



Тем не менее старт игры остался за ньюйоркцами. «Коламбус» трёхкратно превзошёл соперников по броскам в первом периоде, но голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев вновь сыграл очень надёжно, а во втором игровом отрезке форварды Мика Зибанеджад и Крис Крайдер реализовали ошибку обороны гостей. Выход два в один был разыгран эффектно и эффективно — у Бобровского не было шансов спасти свою команду.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» «Рейнджерс».

На старт третьего периода «Коламбус» выходил, уступая в счёте, и команде явно требовался лидер, способный вдохновить коллектив на сверхусилия. Таковым ожидаемо стал Артемий Панарин, который вывел «Блю Джекетс» вперёд, поддержав порыв Райана Дзингела, восстановившего равновесие на старте двадцатиминутки. Шайба Панарина имела огромное значение с точки зрения турнирной ситуации, а по красоте получилась изящной и даже чуть-чуть пижонской. Россиянин получил пас от Савара на входе в чужую зону, на паузе обыграл Бретта Хаудена и бросил так, что у Георгиева не осталось шансов.

Видео можно посмотреть на канале НХЛ в YouTube.

И всё же победа в основное время «Коламбусу» не досталась. «Мундиров» лишил её Павел Бучневич, переигравший Бобровского броском с острого угла, хотя, по большому счёту, это был автогол имени Бобровского. Шайба прошла между щитков у голкипера, ударилась о его левую ногу и отскочила за линию. Случилось это за 7 секунд до конца основного времени, и после такого курьёза от российского стража ворот гостей требовался какой-нибудь подвиг, чтобы искупить вину.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

В овертайме гости нанесли по воротам Георгиева шесть бросков, но пробить голкипера не сумели. Когда же дело дошло до буллитов, то российские герои «Блю Джекетс» сказали своё веское слово: Бобровский отразил все три попытки соперника, а Хлебушек хладнокровно реализовал свой шанс.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

«Не могу сказать, что Панарин и вся первая тройка сегодня сыграли плохо. Они не были «мёртвыми», а когда пришло самое важное время, мы получили от них результат. Именно это определяет лидеров как тип игроков. Боб сделал огромное «спасение» в последней попытке штрафного броска у «рейнджеров». Я очень рад за команду и счастлив. Что я могу сказать фанатам «Монреаля»? Нет, нет, ничего», — сказал Торторелла, чья радость после финального буллита была яркой и искренней.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Коламбуса».

«Я бы предпочёл выиграть со счётом 2:1 и сэкономить на валидоле. Но как получилось, так получилось. Мы сделали это в серии буллитов и рады, что смогли выполнить задачу. Я счастлив, что мы попали в плей-офф, ребята не хотели откладывать всё на последний матч с «Оттавой». Мы играли в свой хоккей, действовали с большим желанием. Артемий забил красивый буллит, это был гол огромной важности для нас», — сказал после матча Бобровский.

Бобровский пропустил шайбу из-под потолка. Торторелла его пожалел «Коламбус» остался в зоне плей-офф, но права на ошибку практически не осталось.

К слову, после матча Панарин о чём-то горячо разговаривал со своим агентом Полом Теофаносом, выйдя из раздевалки. Заметив вышеупомянутого репортёра Хеджера, они отошли в другое место для беседы, очевидно, подумав, что тот подслушивает. «Драма с этой командой. Должно быть, собираются на Бродвей», — заключил Хеджер.



В заключительный день регулярного чемпионата «Коламбус» может подняться со второй строчки «уайлд-кард» на первую. От этого будет зависеть соперник «мундиров» по первому раунду — им будет либо «Тампа», либо «Вашингтон».