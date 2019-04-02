Турнирная сетка и пары плей-офф НХЛ! LIVE

Следим, кто и с кем сыграет в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли-2019.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ



Календарь игр и сетка плей-офф НХЛ

Формат плей-офф

Регулярный чемпионат НХЛ завершится 7 апреля (мск), а первые игры плей-офф стартуют через три дня – 10 апреля.



Все серии проходят до четырёх побед. Первые три раунда проходят внутри конференций (Восток и Запад). Команды, занявшие первое, второе и третье место в своих дивизионах, выходят в плей-офф (по шесть команд из каждой конференции). Оставшиеся две путёвки («уайлд кард») получают две лучшие команды из оставшихся в конференции, без деления на дивизионы.

Первый раунд вторые и третьи места дивизионов играют между собой (2А-3А). Победитель конференции играет со второй «уайлд кард» (WC2), победитель другого дивизиона – с первой «уайлд кард (WC1). Второй раунд плей-офф так же проходит «внутри дивизионов»: победитель пары 1А-WC2 играет с победителем пары A2-A3, а М1-WC1 – с победителем пары М2-М3.

Обновляемая сетка плей-офф

Восток

«Тампа-Бэй» (А1) — «Каролина» (WC2)

«Бостон» (А2) – «Торонто» (А3)

«Вашингтон» (М1) – «Коламбус» (WC1)

«Нью-Йорк Айлендерс» (М2) – «Питтсбург» (МЗ).



*жирным выделены итоговые пары плей-офф



Российские игроки в клубах Восточной конференции: Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Никита Кучеров (все — «Тампа»), Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Александр Овечкин (все – «Вашингтон»), Сергей Боброский, Артемий Панарин (оба – «Коламбус»), Евгений Малкин («Питтбсбург»), Никита Зайцев, Игорь Ожиганов (оба – «Торонто»), Андрей Свечников («Каролина»).



Запад

«Калгари» (D1) – «Колорадо» (WC2)

«Сан-Хосе» (D2) — «Вегас» (D3)

«Виннипег» (C1) – «Даллас» (WC1)

«Сент-Луис» (C2) – «Нэшвилл» (C3)



*жирным выделены итоговые пары плей-офф



Российские игроки в клубах Западной конференции: Антон Худобин, Александр Радулов, Валерий Ничушкин (все – «Даллас»), Семён Варламов, Никита Задоров, Владислав Каменев (все – «Колорадо»), Богдан Киселевич, Дмитрий Куликов (оба – «Виннипег»), Владимир Тарасенко, Иван Барбашёв (оба – «Сент-Луис»), Валентин Зыков («Вегас»).