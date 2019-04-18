Россия впечатлила перед ЧМ. Что будет, когда приедут наши звёзды?

Сборная России начала активную подготовку к чемпионату мира по хоккею. Пока команде Ильи Воробьёва приходится обходиться без игроков ЦСКА и «Авангарда», которые продолжают сражаться за Кубок Гагарина. Нет в составе команды звёздного форварда Ильи Ковальчука – он прилетит в сборную только на выходных. Отсутствуют Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачёв, Евгений Малкин, чьи клубы недавно вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли. Никита Гусев и Владислав Гавриков наоборот, только отправились за океан, подписав контракты с «Вегасом» и «Коламбусом».

Кучеров, Малкин и Василевский свободны для ЧМ! Кто приедет в сборную России? Илье Воробьёву очень повезло, что «Тампа» и «Питтсбург» вылетели из Кубка Стэнли. Многие проблемы с составом будут решены.

Роскошный пас от Барабанова

Первый период проходившего в Сочи матча начался со стычки между Елесиным и Родом. До драки не дошло (мы прекрасно знаем, как умеет драться Елесин), но российские арбитры Оскирко и Наумов решили отправить обоих хоккеистов в бокс для штрафников.

Неплохой момент для гола был у Красковского, выкатывавшегося на ворота Берра. Но бросок Павла с неудобной руки не получился результативным – голкипер удачно зафиксировал шайбу. Вскоре приложился от синей линии Сергеев, здорово сыгравший в плей-офф за «Салават». Берра снова оказался начеку.

Открыл счёт в матче Жафяров. Роскошный пас из-за ворот в исполнении Барабанова не мог не закончиться голом. Дамиру оставалось просто не промахнуться по шайбе.

Едва не поразил ворота Георгиева форвард гостей Мюллер, подставлявший клюшку на пятаке. Но отыграть на ноль вратарю россиян всё равно было не суждено. Бертаджия ворвался в зону, бросил из-под Сергеева и отправил шайбу в сетку хлёстким броском.

Уйти на перерыв ведя в счёте России помогло удаление у соперника. Выигранное в чужой вбрасывание, пас на Хафизуллина и классный бросок защитника – 2:1 на табло.

Грубая ошибка Берра

Во второй двадцатиминутке Россия снова начала активнее соперника. Каждый игрок из команды Ильи Воробьёва хотел проявить себя, показать с лучшей стороны. Швейцары заметно нервничали. К примеру, в одной из смен гости допустили нарушение численного состава, появившись на льду вшестером. Судьи это моментально подметили.

Старался Якупов, не выпадал из обоймы и чемпион Универсиады Якимов. Выход один на один в исполнении Швейцарии нейтрализовал Георгиев. Первое удаление у россиян схлопотал Коршков, ударивший соперника клюшкой. Сборной России было неплохо потренировать меньшинство. В результате Красковский с Голышевым едва не убежали вдвоём на одного голкипера. Павел решил бросить сам – Берра здорово сыграл щитками. Потасовку перед воротами Георгиева организовал Коршков. Перчатки никто сбрасывать не стал, но обстановка на льду постоянно накалялась. В результате Егора и Лёффеля отправили остужать пыл на две минуты.

Под конец периода при очередном большинстве Плотников отдал Барабанову пас в касание, Александр мощно бросил с близкого расстояния и сделал счёт 3:1. Комбинация была разыграна словно по нотам.

Швейцарцы, показалось, окончательно посыпались. Берра грубо ошибся за своими воротами, шайба оказалась на пятаке, откуда Алексеев без проблем отправил шайбу в сетку. Голкипер швейцарцев усмехался. Он и сам всё прекрасно понимал.

За 19 секунд до сирены на перерыв дубль оформил Бертаджия, снова заставивший капитулировать Георгиева. Бросок у швейцарца получился роскошным, шайба залетела точно под перекладину.

Плотников вживается в роль капитана

Третий период начался при счёте 4:2 в пользу России. Было интересно, как команда Ильи Воробьёва продолжит действовать на льду. Сразу же схватил малый штраф Любушкин, соперник в долгу не остался – удаление заработал Корви.

Россияне чувствовали себя уверенно, играя с запасом прочности. Половина периода пролетела незаметно, счёт не менялся. Много инициативы брал на себя Плотников, вышедший на игру с капитанской нашивкой.

Вместо того, чтобы отыгрываться, швейцарцы продолжали удаляться. Незадолго до сирены тренерский штаб гостей всё же попытался спасти встречу и заменил Берра на шестого полевого игрока, но в итоге Голышев забросил пятую шайбу.

5:2 – с таким счётом Россия обыграла Швейцарию. Молодая команда Ильи Воробьёва не испытала особых проблем. Что будет, когда в сборную приедут все главные российские звёзды?