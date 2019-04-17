Кучеров, Малкин и Василевский свободны для ЧМ! Кто приедет в сборную России?

В НХЛ грянула оглушительная сенсация. «Тампа», разрывавшая всех в регулярном чемпионате и выигравшая Президентский кубок, с треском провалилась в плей-офф, проиграв «Коламбусу» серию 0-4. За этим сумасшедшим результатом немного в тени остался скоропостижный вылет из Кубка Стэнли «Питтсбурга», который также в четырёх поединках был сокрушён «Айлендерс».

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Пока Северная Америка переваривает эти события, в России смотрят на всё немного под другим углом. Ведь вылет «молний» и «пингвинов» означает, что у национальной команды нашей страны вырисовывается мощнейшее усиление перед чемпионатом мира. В сборную России уже вызваны Евгений Малкин, Никита Кучеров, Михаил Сергачёв и Андрей Василевский. Разбираемся, кто из них приедет в Братиславу и чем поможет команде Ильи Воробьёва.

Малкин, Кучеров, Василевский и Сергачёв вызваны в сборную России на ЧМ

Василевский решит вратарский вопрос

Разумеется, мы и не рассчитывали, что «Тампа» так быстро отстреляется в Кубке Стэнли, а потому позиция основного вратаря в Братиславе вызывала некоторые опасения. Мы предполагали, что рано освободится Сергей Бобровский, но непонятная ситуация с будущим голкипера «Коламбуса» не позволяла включать его даже в потенциальный список кандидатов. Из КХЛ в сборную могли поехать Илья Сорокин и Игорь Шестёркин, а Александр Георгиев уже попал в число тех, кто будет готовиться к ЧМ-2019.

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Потенциальная бригада Сорокин – Шестёркин – Георгиев вряд ли бы выглядела слабым звеном этой сборной, но отсутствие вратаря мирового класса всё же бросалось бы в глаза. Зато теперь такой голкипер будет. Рекордсмен «Тампы» по количеству сухих матчей, лидер сезона по победам, главный претендент на «Везину» и просто один из самых надёжных вратарей мирового хоккея – всё это Андрей Василевский. Да, мы в курсе, что плей-офф у него не задался, но тут уж у всей «Тампы» случилось какое-то коллективное помешательство. Вряд ли по этим четырём злополучным играм стоит менять мнение о Василевском, который провёл роскошный сезон.



У Андрея, как и у всей «Тампы», после поражения от «Коламбуса» осталось чудовищное чувство недосказанности, и в Братиславе Василевскому дадут шанс хоть как-то «отмазаться» за плей-офф в НХЛ. Если Василевский приедет в национальную команду, то он, разумеется, станет основным вратарём сборной, и одной проблемой у Ильи Воробьёва будет меньше.

Малкин – необходим, у сборной дефицит центрфорвардов

Вылет «Тампы» освободил для сборной России сразу трёх кандидатов, но чуть ли не важнее всего для национальной команды стал возможный приезд Евгений Малкина. Дело в том, что нашей сборной катастрофически не хватает центрфорвардов высокого уровня, и приезд Джино в Братиславу смог бы частично закрыть этот важный вопрос.



Судите сами: из центрфорвардов КХЛ Илья Воробьёв по разным причинам не рассчитывает на Вадима Шипачёва и Николая Прохоркина, вряд ли будет в Братиславе возрастной Павел Дацюк. Из-за травмы не поможет сборной Владислав Наместников, а Андрея Локтионова, хорошо проявившего себя на Евротуре, почему-то нет ни в составе для подготовки к ЧМ-2019, ни в олимпийской сборной. Александр Кадейкин, Александр Бурмистров, Артём Анисимов – вот и вся центральная ось российской сборной на текущий момент. Поэтому Малкин просто необходим.

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У Евгения получился тяжёлый сезон: травма, отвратительный показатель полезности в регулярке («-25»), а затем ещё и быстрый вылет «Питтсбурга» из плей-офф. Но в сборной Малкин сможет перезагрузиться, направить свои эмоции в нужное русло и помочь национальной команде, которая в нём сейчас очень нуждается. Да и Евгений наверняка успел соскучиться по сборной – последний раз он выступал на ЧМ-2015, когда у него в коллекции был всего один Кубок Стэнли.

Кучеров станет джокером сборной России и всех порвёт в Братиславе

Бессмысленно рассуждать о том, нужен ли сборной России хоккеист, набравший невероятные 128 очков в регулярном чемпионате НХЛ. Вне всяких сомнений, место для Никиты Кучерова в национальной команде забронировано. Такие «горячие» хоккеисты, наверное, никогда в истории сборной России не освобождались для участия в чемпионате мира.



Мы много писали о том, какого сумасшедшего прогресса Кучеров добился за последние годы, став за короткое время настоящей суперзвездой НХЛ. Понятно, что в Братиславе Никита станет главным джокером россиян, основной опцией нападения сборной. Можно представить, в каком состоянии честолюбивый и самокритичный Кучеров прибудет в расположение российской команды. Четыре матча плей-офф НХЛ, перечеркнувшие все командные и личные достижения игроков «Тампы» в сезоне, должны невероятно разозлить Никиту, и в столицу Словакии он приедет с намерением всех порвать. И у него получится, даже не сомневайтесь!

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Сергачёв ждёт дебют за сборную в топ-4 обороны?

Из всех российских хоккеистов, которые освободились накануне для сборной России, национальная команда меньше всех нуждается в услугах Михаила Сергачёва, но это вовсе не означает, что защитник «Тампы» станет для сборной в Братиславе лишним звеном. Ведь если разобраться, то у команды Ильи Воробьёва нет необходимой глубины в защите, а относиться пренебрежительно к хоккеисту, который в 20 лет проводит уже второй полноценный сезон в НХЛ – просто глупо.

Из топовых игроков обороны в Братиславу поедут Никита Нестеров да Иван Проворов, а участие в ЧМ-2019 Владислава Гаврикова после такой победы «Коламбуса» теперь под большим вопросом. Можно, конечно, ждать, что освободятся Никита Зайцев или Богдан Киселевич, но «Торонто» и «Виннипег» пока не собираются в отпуск. Да, со сборной уже тренируются Илья Любушкин и Егор Яковлев, но Сергачёв превосходит эти ребят по уровню таланта, не говоря уже об остальных защитниках из КХЛ.



Михаил, как мы уже сказали, вызван в расположение сборной России, и если ничего не случится, то в Братиславе состоится дебют воспитанника нижнекамского хоккея за национальную команду. И велики шансы, что Сергачёву уготовано место в топ-4 сборной России.