Четыре главных кандидата на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли

Хоккейный сезон может закончиться в ночь на понедельник – «Сент-Луис» ведёт со счётом 3-2 в финале с «Бостоном» и в шестом матче может поставить точку в этом противостоянии и завоевать свой первый Кубок Стэнли. Но даже если серия продлится до седьмой игры, уже можно составлять список главных претендентов на «Конн СмайтТрофи» — приз самому ценному игроку плей-офф.

«Сент-Луис» силён командой, и среди полевых не так много игроков, которые сделали заявку на почётный приз. Тарасенко идёт на третьем месте в списке снайперов плей-офф (первый – Кутюр, уже вылетел, второй – Шварц, в финале пока не забил ни одного гола), по голам в большинстве он уступает только Патрису Бержерону (5 против 7). Он проводит на льду больше всех среди крайних нападающих как «Блюз», так и «Бостона», его бойцовские качества и желание выкладываться на обеих сторонах площадки видны невооружённым глазом. «Чемпионат» уже писал подробно о том, как изменилась игра россиянина, которого ещё полгода назад все критиковали и предлагали обменять.

Владимир Тарасенко Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Тарасенко взял пример с Овечкина. Поможет ли это завоевать Кубок Стэнли? Год назад Овечкин забивал, блокировал и оборонялся. Тарасенко тоже стал таким.

Человек, которого все знают не иначе, как Крыса, вполне может получить «Конн Смайт». Потому что Маршан – это не только тычки исподтишка, грязные разговорчики и разнообразные попытки залезть под кожу соперникам. Маршан уже набрал 21 очко и идёт на первом месте в списке бомбардиров лиги. Его звено с Бержероном и Пастрняком организовало почти половину голов «Бостона», а когда Маршан набирает очки, «Бостон» практически непобедим (он набирал очки в 15 матчах в этом плей-офф, «мишки» проиграли только один из них, самый первый). Пару крутых игр в его исполнении, голы и передачи, которые приведут «Бостон» к Кубку, и он вполне может войти в число финалистов.

Вообще, пока что всё идёт к тому, что есть только два реальных кандидата, и будет странно, если приз дадут кому-то другому. Хотя, мы не знаем, какой будет развязка серии, а голосование по «Конн Смайту» для максимальной объективности проходит после решающей игры финала. Но даже сейчас ясно, что два главных претендента на приз – не защитники и не нападающие, а вратари.

Пастрняк: Маршан — MVP-плохиш

У «Бостона» очень мощная команда, но её вратарь весь плей-офф играет как MVP. Об этом говорит и лучший коэффициент надёжности (1,97), и лучший процент отражённых бросков (93,7). За последние шесть лет никто из вратарей не играл в плей-офф настолько надёжно. «Он показывает лучший хоккей в карьере, невероятно сконцентрирован на игре», — сказал капитан «Брюинз» Здено Хара.

Если в прошлые годы Раска могли винить в том, что он сдувается в решающих матчах, то в этом сезоне он переиграл двух из трёх самых успешных вратарей по количеству побед – Фредерика Андерсена и Сергея Бобровского. Раск тащил тогда, когда это было необходимо, лишь раз за плей-офф пропустил больше трёх шайб. Он – самый загруженный вратарь плей-офф (693 броска за 22 матча), и при этом пропускает меньше всех. И как бы ни был хорош «Бостон», именно Раск в решающие моменты удерживал счёт, обеспечивал победу, справляясь с лавиной атак соперников. Вполне вероятен и вариант, при котором финский голкипер может получить «Конн Смайт», даже проиграв в финале. Последний раз это удавалось Жан-Себастьяну Жигеру в 2003 году.

Туукка Раск Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Вратарь, без которого преображение «Сент-Луиса» было бы невозможно, без которого команда могла и не мечтать о плей-офф. «Блюзмены» сделали ставку на голкипера без опыта кубковых битв НХЛ, и поначалу могли возникнуть сомнения – не сломается ли он под огромным давлением? Биннингтон доказал, что не сломается. Да, у него не раз случались плохие матчи, в которых он пропускал пять и более шайб, но на его уверенности это никак не сказывалось. На следующий день он выходил и стоял стеной.Так было в четвёртом матче финала, но ярче всего он проявил себя в пятой игре. «Бостон» доминировал, особенно в первом и третьем периодах, но Биннингтон отказывался пропускать.

Его 15 побед в этом плей-офф – это повторение рекорда среди вратарей-новичков. Примечательно, что три из четырёх предыдущих рекордсменов – Патрик Руа (1986), Рон Хекстолл (1987) и Кэм Уорд (2006) получили в те сезоны «Конн Смайт». Если «Сент-Луис» станет чемпионом, Биннингтон, вполне вероятно, продолжит этот список.