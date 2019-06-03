Пастрняк: Маршан — MVP-плохиш
Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк поделился мнением о своем одноклубнике и основном претенденте на «Конн Смайт Трофи» Брэде Маршане.
«Для меня он MVP, — рассмеялся Пастрняк. — Настоящий MVP-плохиш. Если бы он играл за соперника, то я бы его наверняка ненавидел. Но нам повезло иметь его в своей команде».
Напомним, «Бостон» ведёт в финальной серии с «Сент-Луис Блюз» со счётом 2-1. Первый матч — 4:2. Второй матч — 2:3 ОТ. Третий матч — 7:2.
В активе Маршана 100 очков (36 голов+64 передачи) в 79 матчах регулярного чемпионата (5-е место), а также 20 очков (8 голов+12 передач) в 20 играх Кубка Стэнли (2-е место).
Четвёртый матч серии пройдёт 4 июня в Сент-Луисе. Начало встречи — 3:00 мск.
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