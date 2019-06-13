Русские в команде – к удаче! Тарасенко и Барбашёв стали чемпионами НХЛ

Евгений Малкин в 2016-м и 2017-м, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в 2018-м и теперь – Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Уже четвёртый год подряд россияне становятся чемпионами НХЛ, особенно приятно, что на трофее появляются новые имена. И радует, что россияне выигрывают не как статисты (Локтионов, скажем, числится обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса»-2012, но на деле он провёл только 39 матчей в том сезоне и два в плей-офф), а как ключевые игроки. И как выиграл «Сент-Луис»! Прошёл путь из грязи в князи за каких-то пять месяцев, буквально поднявшись со дна турнирной таблицы, и фантастическим образом спас сезон. В такую сказку сложно поверить, если не знать точно, что она была на самом деле.

Лучше всех играет «Блюз»! «Сент-Луис» впервые выиграл Кубок Стэнли Ещё в начале января эта команда была на последнем месте в лиге.

Ещё по молодёжке было ясно, что из воспитанника «Сибири» может вырасти настоящая звезда. Впечатляющие физические данные, скорость, потрясающий бросок, лидерские качества. Тарасенко сразу же заявил о себе в КХЛ, а затем был капитаном золотой сборной России на МЧМ-2011. Однако на драфте НХЛ мимо него прошли первые 15 команд – русских игроков тогда выбирали с опаской, боясь, что они останутся играть на родине. Поэтому, наверное, раньше Владимира был задрафтован Александр Бурмистров, который уехал за год до этого в CHL.



Тарасенко приехал в НХЛ не сразу, в 22 года, зато моментально стал одним из самых ярких игроков «блюзменов». Он – лучший снайпер и бомбардир команды за последние шесть лет, а также занимает девятое место по количеству голов в лиге за это время. С 2013 года Владимир забил в плей-офф 33 гола – больше только у Кутюра и Овечкина.

Но его всё равно постоянно критиковали, больше всего за то, что он недостаточно выкладывается на льду. Да и сам он себя часто ругал – в 2016 году «Сент-Луис» играл с «Сан-Хосе» в финале Запада, и нападающий совершенно растворился, набрав первые очки в проигранном шестом матче. Этой осенью, когда «музыканты» медленно шли ко дну, пошли разговоры о том, что от Тарасенко надо избавляться. Называли однобоким форвардом, который только умеет бросать, и ленится возвращаться в оборону. О том, как преобразилась игра нападающего в плей-офф, «Чемпионат» уже писал, но преображение началось задолго до этого. Собственно, и команда, и Тарасенко «воскресли» одновременно в начале января, форвард набирал очки практически в каждом матче и закончил сезон вторым бомбардиром команды. Элитный снайпер, который поставил во главу угла рабочую этику, — это рецепт успеха на все времена. Так Тарасенко выигрывал МЧМ, так выиграл и Кубок Стэнли.

Тарасенко взял пример с Овечкина. Поможет ли это завоевать Кубок Стэнли? Год назад Овечкин забивал, блокировал и оборонялся. Тарасенко тоже стал таким.

Россиянин в НХЛ в понимании многих – это обязательно либо крутой бомбардир, как Кучеров, или фантастический защитник, как Орлов, или невероятный вратарь, как Бобровский. Иногда появляются гении вроде Дацюка или Фёдорова, которые разве что в воротах не смогут сыграть. Но чтобы россиянин играл в четвёртом звене на постоянной основе, таких сразу и не припомнить… Из сравнительно недавних можно назвать разве что Николая Кулёмина, если копнуть глубже – Брылина, Немчинова. Наверное, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать всех игроков такого плана в истории НХЛ. Мы привыкли, что россияне скорее уедут домой, чем согласятся на роль работяги, но Барбашёв – не обычный русский. Иван уехал за океан в 17 лет – родители не хотели, чтобы их средний сын повторил путь старшего, который так и не получил шанса в родном ЦСКА. Барбашёв стал разрывать QMJHL, был лидером юниорских и молодёжной сборных России. Казалось, растёт ещё один яркий нападающий, коими богата российская земля, но вышло иначе.

С переходом в НХЛ Барбашёву пришлось перестроиться и закопать бомбардирские амбиции до лучших времён. Несколько лет жизни в Северной Америке подготовили его к этому переходу, пусть и не сразу. И пусть некоторые смотрят на ролевиков как на далеко не самых важных членов команды, которых можно легко заменить, на самом деле создать идеальное четвёртое звено не так уж просто, да и значимость его велика, особенно в плей-офф. Барбашёв перекрывал кислород лидерам соперников, хитовал всё, что движется, пахал в меньшинстве и довёл свою игру в этой роли до совершенства. В какой-то мере, он стал воплощением хоккея «Блюз» — жёсткого, без прокатов, с железным характером. Наверное, в глубине души он мечтает о первом звене, но, как и Тарасенко, ставит интересы команды выше личных.

Съевший «крысу». Как Барбашёв стал главным универсалом «Сент-Луиса» Может забить, может отобрать, может «съесть» лидера соперников.

Оба россиянина приняли новые обязанности, сделали всё, чтобы помочь команде, и были вознаграждены. Они стали 31-м и 32-м в списке российских обладателей Кубка Стэнли. Будем надеяться, этот список пополнится и в следующем году.