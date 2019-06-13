Русские в команде – к удаче! Тарасенко и Барбашёв стали чемпионами НХЛ

Евгений Малкин в 2016-м и 2017-м, Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов в 2018-м и теперь – Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Уже четвёртый год подряд россияне становятся чемпионами НХЛ, особенно приятно, что на трофее появляются новые имена. И радует, что россияне выигрывают не как статисты (Локтионов, скажем, числится обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса»-2012, но на деле он провёл только 39 матчей в том сезоне и два в плей-офф), а как ключевые игроки. И как выиграл «Сент-Луис»! Прошёл путь из грязи в князи за каких-то пять месяцев, буквально поднявшись со дна турнирной таблицы, и фантастическим образом спас сезон. В такую сказку сложно поверить, если не знать точно, что она была на самом деле.
Владимир Тарасенко
Ещё по молодёжке было ясно, что из воспитанника «Сибири» может вырасти настоящая звезда. Впечатляющие физические данные, скорость, потрясающий бросок, лидерские качества. Тарасенко сразу же заявил о себе в КХЛ, а затем был капитаном золотой сборной России на МЧМ-2011. Однако на драфте НХЛ мимо него прошли первые 15 команд – русских игроков тогда выбирали с опаской, боясь, что они останутся играть на родине. Поэтому, наверное, раньше Владимира был задрафтован Александр Бурмистров, который уехал за год до этого в CHL.
Тарасенко приехал в НХЛ не сразу, в 22 года, зато моментально стал одним из самых ярких игроков «блюзменов». Он – лучший снайпер и бомбардир команды за последние шесть лет, а также занимает девятое место по количеству голов в лиге за это время. С 2013 года Владимир забил в плей-офф 33 гола – больше только у Кутюра и Овечкина.
Но его всё равно постоянно критиковали, больше всего за то, что он недостаточно выкладывается на льду. Да и сам он себя часто ругал – в 2016 году «Сент-Луис» играл с «Сан-Хосе» в финале Запада, и нападающий совершенно растворился, набрав первые очки в проигранном шестом матче. Этой осенью, когда «музыканты» медленно шли ко дну, пошли разговоры о том, что от Тарасенко надо избавляться. Называли однобоким форвардом, который только умеет бросать, и ленится возвращаться в оборону. О том, как преобразилась игра нападающего в плей-офф, «Чемпионат» уже писал, но преображение началось задолго до этого. Собственно, и команда, и Тарасенко «воскресли» одновременно в начале января, форвард набирал очки практически в каждом матче и закончил сезон вторым бомбардиром команды. Элитный снайпер, который поставил во главу угла рабочую этику, — это рецепт успеха на все времена. Так Тарасенко выигрывал МЧМ, так выиграл и Кубок Стэнли.
Иван Барбашёв
Россиянин в НХЛ в понимании многих – это обязательно либо крутой бомбардир, как Кучеров, или фантастический защитник, как Орлов, или невероятный вратарь, как Бобровский. Иногда появляются гении вроде Дацюка или Фёдорова, которые разве что в воротах не смогут сыграть. Но чтобы россиянин играл в четвёртом звене на постоянной основе, таких сразу и не припомнить… Из сравнительно недавних можно назвать разве что Николая Кулёмина, если копнуть глубже – Брылина, Немчинова. Наверное, хватит пальцев одной руки, чтобы пересчитать всех игроков такого плана в истории НХЛ. Мы привыкли, что россияне скорее уедут домой, чем согласятся на роль работяги, но Барбашёв – не обычный русский. Иван уехал за океан в 17 лет – родители не хотели, чтобы их средний сын повторил путь старшего, который так и не получил шанса в родном ЦСКА. Барбашёв стал разрывать QMJHL, был лидером юниорских и молодёжной сборных России. Казалось, растёт ещё один яркий нападающий, коими богата российская земля, но вышло иначе.
С переходом в НХЛ Барбашёву пришлось перестроиться и закопать бомбардирские амбиции до лучших времён. Несколько лет жизни в Северной Америке подготовили его к этому переходу, пусть и не сразу. И пусть некоторые смотрят на ролевиков как на далеко не самых важных членов команды, которых можно легко заменить, на самом деле создать идеальное четвёртое звено не так уж просто, да и значимость его велика, особенно в плей-офф. Барбашёв перекрывал кислород лидерам соперников, хитовал всё, что движется, пахал в меньшинстве и довёл свою игру в этой роли до совершенства. В какой-то мере, он стал воплощением хоккея «Блюз» — жёсткого, без прокатов, с железным характером. Наверное, в глубине души он мечтает о первом звене, но, как и Тарасенко, ставит интересы команды выше личных.
Оба россиянина приняли новые обязанности, сделали всё, чтобы помочь команде, и были вознаграждены. Они стали 31-м и 32-м в списке российских обладателей Кубка Стэнли. Будем надеяться, этот список пополнится и в следующем году.
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