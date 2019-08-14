Рубящий удар клюшкой по голове. Вопиющий случай из хоккея в Америке

Мы привыкли к тому, что хоккей – игра настоящих мужчин. Здесь могут быть драки и эмоции, зачастую далеко до джентльменства, но в основной массе хоккеисты соблюдают некий кодекс чести. Однако в любых правилах бывают исключения, и иногда на площадке можно увидеть настоящую дикость.

Как вам вот этот эпизод, случившийся в одной из любительских североамериканских лиг? Два хоккеиста (команды остались неизвестными) повздорили на льду. Это обычное дело, но их конфликт перешёл не в словесную перепалку или боевой клинч, а завершился чудовищной жестокостью. Один из игроков просто взял и ударил наотмашь оппонента клюшкой по голове.

К счастью, всё обошлось. Хоккеист, получивший страшный удар, кажется, даже не понял, что произошло. Клюшка после удара разлетелась в щепки, скорее всего, она уже была сломана заранее. Этот факт, вероятно, спас обоих игроков от очень больших неприятностей: одному не пришлось ехать в больницу, а второму – в полицейский участок.

Возможно, что у этого конфликта на льду была предыстория, и атаковавший хоккеист просто вышел из себя. Но ведь он мог сделать соперника инвалидом, а сам угодить за решётку. Нужно всегда думать о последствиях.

В непрофессиональном хоккее (любительском и детском) по всему миру происходят разные вещи. Бывает, что доходит до агрессии в адрес арбитров, что уж говорить об оппонентах. Страшных ударов клюшкой по голове в сети можно набрать с десяток на самом разном уровне – от детей до ветеранов. Самое дикое, что удалось найти – эпизод пятилетней давности, случившийся на юношеском женском турнире в Будапеште. 13-летняя хоккеистка московского «Спартака» Светлана Старовойтова наотмашь со спины рубанула клюшкой по голове американской соперницы. Шлем тогда спас девочку из США от тяжёлого сотрясения мозга, а может даже и от смерти.

Но и на самом высоком уровне случаются эпизоды, поражающие своей жестокостью. Вы наверняка вспомните дикий момент почти десятилетней давности с участием двух игроков «Флориды» — голкипера Томаша Вокоуна и защитника Кейта Балларда. Тогда полевой игрок так расстроился после пропущенной от Ильи Ковальчука шайбы, что едва не отрубил голову чешскому вратарю. Хочется верить, что это произошло случайно.

Видео можно посмотреть в YouTube.

Но есть в истории НХЛ и факт совершенно намеренного нанесения тяжёлой травмы подобным способом. Печально известный эпизод между Марти Максорли и Дональдом Браширом, случившийся в феврале 2000-го. За три секунды до конца игры между «Бостоном» и «Ванкувером» Максорли зачем-то ударил Брашира клюшкой по голове, когда тот проезжал мимо. Ранее хоккеисты не раз выясняли отношения в кулачных боях.

После выходки Максорли Брашир упал на лёд, ударился затылком и потерял сознание. Марти был дисквалифицирован до конца сезона, а затем и вовсе получил условный тюремный срок на полтора года. И его любопытная карьера завершилась позором.