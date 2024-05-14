Защитник «Ванкувера» дисквалифицирован за удар Макдэвида клюшкой

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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Карсон Суси дисквалифицирован на один матч плей-офф НХЛ из-за удара нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида во время третьего матча серии.

Напомним, ранее в этом же эпизоде защитник «Ванкувера» Никита Задоров толкнул в спину Макдэвида. Позже Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наложил на Задорова штраф в размере $ 5 тыс.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера».

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и 15 результативных передач. Суси провёл в нынешнем сезоне девять игр, в которых сделал четыре результативные передачи.

Следующий матч между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» состоится 15 мая, начало – в 4:30 мск.

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