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Защитник «Ванкувера» дисквалифицирован за удар Макдэвида клюшкой

Защитник «Ванкувера» дисквалифицирован за удар Макдэвида клюшкой
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Защитник «Ванкувер Кэнакс» Карсон Суси дисквалифицирован на один матч плей-офф НХЛ из-за удара нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида во время третьего матча серии.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)     3:4 Бушар (Экхольм, Драйзайтль) – 58:43 (6x5)    

Напомним, ранее в этом же эпизоде защитник «Ванкувера» Никита Задоров толкнул в спину Макдэвида. Позже Департамент безопасности игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) наложил на Задорова штраф в размере $ 5 тыс.

На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Ванкувера».

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Макдэвид принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив два гола и 15 результативных передач. Суси провёл в нынешнем сезоне девять игр, в которых сделал четыре результативные передачи.

Следующий матч между «Ванкувером» и «Эдмонтоном» состоится 15 мая, начало – в 4:30 мск.

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