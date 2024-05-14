Валерий Ничушкин отстранён от участия в плей-офф НХЛ

Национальная хоккейная лига и Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги объявили сегодня, что нападающий Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

По условиям совместной программы Ничушкин будет отстранён без сохранения заработной платы минимум на шесть месяцев, а затем получит право подать заявление о восстановлении на работе.

Таким образом, Ничушкин не сможет помочь своей команде в оставшихся матчах плей-офф НХЛ. «Колорадо» во втором раунде серии плей-офф НХЛ играет с «Даллас Старз». На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу «Далласа».

В нынешнем сезоне Ничушкин принял участие в девяти матчах в плей-офф НХЛ, в которых забил девять голов и сделал одну результативную передачу.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ