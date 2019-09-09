Овечкин вышел на тренировку с разбитым лицом. Виноват велосипед

Тренировочные лагеря в НХЛ ещё не начались, но многие хоккеисты уже прибыли в расположение своих команд и начали тренироваться. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин – не исключение. Но сегодня во время тренировки болельщики «столичных» потрепали себе нервы. К счастью, всё обошлось.
Сначала Овечкин получил травму – первая новость была пугающей. «Овечкин только что неловко упал во время двустороннки. Я слышал, как он закричал. Ему помогли покинуть лёд, и он ушёл в раздевалку. Не наступал на левую ногу», — написал в «Твиттере» журналист Том Гулитти.
Этого только не хватало! Лучший снайпер НХЛ прошлого сезона, главный лидер «Вашингтона» сломался ещё до старта предсезонки? А ведь Овечкин – настоящий железный человек, который до этого избегал серьёзных травм и почти никогда не пропускал матчи по состоянию здоровья. Но тревоги были беспочвенными – не успели все испугаться, как Александр Великий вернулся на лёд и продолжил тренировку.
Овечкин был в превосходном настроении – видно, что нападающий соскучился по хоккею, и ему не терпится в бой. В этом году все ждут, что Овечкин забьёт 700-й гол в НХЛ и вновь подтвердит статус короля снайперов. «Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу. Но с каждым днём это становится всё сложнее и сложнее. Если удастся забить 42 гола, стану восьмым игроком, достигшим рубежа в 700 шайб? Было бы круто.
Приятно находиться в такой компании и попадать в историю. Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим. Не хочу быть человеком, который выходит на лёд и играет как шутка. Я собираюсь оставаться на том же уровне. Сейчас я более свеж. Пауза без хоккея позволила мне отдохнуть физически и психологически».
После тренировки Овечкин прошёл мимо журналистов, сверкая своей беззубой улыбкой и парой ссадин. Было заметно, что у его левого глаза есть кровоподтёк, а на переносице сильно содрана кожа. Сезон ещё не начался, а россиянин уже разбил лицо. Но он сам же, смеясь, рассказал, что с ним произошло.
— Что случилось?
— С чем?
— Кажется, у тебя было что-то не так с ногой.
— Да, всё в порядке. А вчера я упал с велосипеда.
— С велосипеда?
— Ага.
Ох уж этот Овечкин! Он забивает больше всех в НХЛ, у него есть Кубок Стэнли, красавица-жена, маленький сын. Он – суперзвезда, но всё такой же большой ребёнок, который излучает позитив. Даже травмы у него не травмы, а так, мелкие неприятности. Потому что Русская машина не ломается.
- 9 сентября 2019
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