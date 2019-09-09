Овечкин избежал серьёзной травмы и вернулся на лёд

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин избежал серьёзной травмы, сообщает в своём «твиттере» журналист Том Гулитти.



Ранее российский хоккеист покинул тренировочное занятие и отправился в раздевалку в сопровождении товарищей по команде. При этом хоккеист не наступал на левую ногу. Спустя какое-то время 33-летний Овечкин снова вернулся на лёд и занимался с командой.

В прошлом сезоне Александр Овечкин провёл 101 матч во всех турнирах, в общей сложности набрав 106 (59+47) очков. Его команда проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счётом 3-4. В 2018 году «Вашингтон Кэпиталз» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли вместе с Овечкиным, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-1.

«Много вариантов, скрывать не буду». Овечкин вернётся в Россию ради ОИ? Нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин ответил на все злободневные вопросы.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Тома Гулитти.