В Европе осуждают наших чирлидерш. Не нравятся их костюмы на этом фото

В Финляндии всё строже, в Швеции вообще отказались от танцующих девушек. «А что это в России?» — говорят они нам.

«Мы зашли слишком далеко? Чирлидеры на матчах КХЛ танцуют в купальниках», — с таким заголовком недавно обратилась к своим читателям финская газета Iltalehti. Поводом для неожиданной критики со стороны финских журналистов стала новость на «Чемпионате» с подборкой фотографий, сделанных фотокорром Дмитрием Голубовичем на матче ХК «Сочи» и СКА.

Чирлидинг в купальниках, маскот-боксёр и понурый Ротенберг. Фото с «Сочи» — СКА

«Чирлидеры — привычное зрелище на спортивных соревнованиях. Танцоры уже несколько десятилетий являются частью хоккейных матчей, но времена меняются. В восточноевропейской лиге КХЛ время от времени можно увидеть более смелые наряды, чем, например, в Финляндии. А в Швеции на матчах SHL танцоров убрали ещё несколько лет назад. На сайте «Чемпионат» в заголовке новости анонсировали девушек в купальниках.



Без особых спекуляций можно отметить, что купальники в Финляндии могут быть объектом большой критики. Эта тема всегда будет затрагивать некие границы. Например, на чемпионате по флорболу в 2016 году в Риге танцоры в прозрачной одежде позировали вместе с призёрами», — отметил обозреватель Ансси Карьялайнен. При этом тут же была приведена ссылка на фотогалерею «Чемпионата», чтобы заинтригованные финские читатели могли оценить те самые скандальные купальники.



Подобная строгость нравов со стороны финских коллег отчасти выглядит удивительной. Так, на домашних матчах «Йокерита», как и на всяких других матчах КХЛ, присутствуют девушки-черлидеры. Финская дэнс-группа не была замечена выступающей в купальниках, но костюмы девушек трудно назвать излишне закрытыми или даже скромными — всё в рамках обычных стандартов для черлидеров, к которым давно привыкли хоккейные болельщики.

Впрочем, особо удивляться такой оценке тоже не стоит. Вспомним, что с некоторых пор в западном обществе присутствие красивых девушек в качестве украшения зрелища серьёзно порицается. Формула-1 отказалась от традиции выводить на стартовую решётку грид-гёрлз, что вызвало бурю откликов у болельщиков по всему миру. Традиции появления ринг-гёрлз в боксе (девушки с табличками раундов) тоже постоянно подвергаются критике и возможному запрету.

Видео можно посмотреть в YouTube

Словом, стоит оставить болельщикам выбор — куда именно им интересно смотреть, находясь на трибунах хоккейного стадиона.