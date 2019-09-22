Кажется, у России может появиться ещё одна большая звезда в НХЛ.

«Играть с ним — мечта». Гусев опять забил и получил мощную прессу в Америке

Никита Гусев продолжает покорять НХЛ и персонально болельщиков «Нью-Джерси». У российского хоккеиста выдаётся отличная предсезонка, в которой он показывает товар лицом. В 27 лет Гусев впервые играет за океаном, но, глядя на хоккей в его исполнении, кажется, что Никита в НХЛ уже давным-давно.

Начертил! Американцы увидели своими глазами, как может играть Гусев в НХЛ Российский новичок «Нью-Джерси» набрал первое очко, ассистировав Джеку Хьюзу. Тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Уже в первом своём матче за «Нью-Джерси» Гусев отличился филигранной передачей на Джека Хьюза, затем был гол в ворота «Рейнджерс», а сейчас сработала связка Никиты с первым номером драфта НХЛ-2017 Нико Хиширом.

Дело было в контрольной игре между «Дэвилз» и «Айлендерс». Во втором периоде при счёте 1:1 Хишир с Гусевым вдвоём убежали против троих обороняющихся хоккеистов «островитян». Но численное преимущество не помогло в этом эпизоде нью-йоркской команде: швейцарец выполнил классную передачу, а Гусев с неудобной руки неотразимо послал шайбу в ворота мимо Томаса Грайсса.

Отмечаем крутой бросок Гусева с бэкхенда – хотя, для тех, кто хорошо помнит финал ОИ-2018, это не новость. Определённо, забрасывать с неудобной руки немецким вратарям Никита обожает.

На эту шайбу «Айлендерс» ответили довольно быстро, но под занавес периода «Нью-Джерси» вновь вышел вперёд: Уилл Батчер отличился с передачи Гусева. Развязка матча наступила в третьем игровом отрезке, когда «островитяне» сначала вновь сравняли счёт, но форвард «дьяволов» Йеспер Боквист оформил дубль и принёс «Нью-Джерси» победу. В решающей шайбе обошлось без прямого участия Гусева, но Никита был на льду.

Российский форвард в игре с «Айлендерс» выходил в первом звене команды вместе с Нико Хиширом и Йеспером Браттом. Гусев провёл на площадке 17 минут и 13 секунд, почти четыре минуты отыграл в большинстве «Нью-Джерси». За это время Гусев набрал 2 (1+1) очка, нанёс 3 броска по воротам, сделал один силовой приём и заработал показатель полезности «+2».

Очевидно, что Гусев крайне комфортно чувствует себя в «Нью-Джерси», даже выходя с разными партнёрами. Никита был хорош и вместе с Хьюзом и Симмондсом, и в связке с Хиширом и Браттом. Российский форвард явно получает удовольствие от игры за «дьяволов» и заставляет сыпать восторженными эпитетами партнёров и североамериканскую прессу.

Так, Йеспер Боквист, отличившийся дублем в игре с»Айлендерс», отметил, что игра с Гусевым – это мечта, ставшая явью.

Высокого мнения о перспективах Никиты в НХЛ и Нико Хишир, ставший первой звездой этого контрольного матча. «У него всё будет хорошо в этой лиге», — заявил швейцарский хоккеист.

Главный тренер «Дэвилз» Джон Хайнс обратил внимание, что Гусев играет без шайбы «лучше, чем ожидалось». Также наставник назвал Никиту умным, не обманывающим, обучаемым хоккеистом.

«Если бы Никиту Гусева публично продавали на Нью-Йоркской фондовой бирже, я бы опустошил свои сбережения. Я так высоко оцениваю его потенциал в этом сезоне», — впечатлён игрой Гусева на предсезонных матчах репортёр Джастин Бирнбаум.

«Никита Гусев продолжает в предсезонке, и я уверен, что он забьёт не менее 30 голов в этом сезоне за «дьяволов». Это ещё одна пагубная сделка со стороны Макфи», — один из североамериканских болельщиков вспоминает, что Никита не подошёл «Вегасу», хотя не сыграл за ту команду ни одной игры.

«Неважно, кто центр у Гусева, он забьёт», — отмечает журналист Винни Паризе.

Потихоньку влюбляется в Гусева не только пресса, но и болельщики «Нью-Джерси».

Во время разминки перед встречей с «Айлендерс», поклонники пытались привлечь внимание Гусева. На стекле висел знак, с изображением гуся.

А уже после матча на просторах «Твиттера» было опубликовано вот такое забавное видео, подписанное «Никита Гусев против других игроков».

Что ж, у Никиты Гусева всё отлично в преддверии его первого сезона в НХЛ. Он стабильно набирает очки, получает мощную прессу, завоёвывает любовь болельщиков. Похоже, он действительно может стать новой большой русской звездой в лучшей лиге мира. Но всё-таки не будем забывать, что это лишь контрольные матчи – с началом официального сезона о нынешних достижениях Гусева быстро забудут, и Никите вновь нужно будет доказывать своё превосходство. Надеемся, у него это получится.