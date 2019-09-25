«Трактор» получил шесть голов за 30 минут! Такого в Челябинске ещё не было

10 очков на выезде

Команда Петериса Скудры на старте сезона уже успела слетать на выезд по маршруту Хабаровск – Владивосток – Шэньчжэнь – Новосибирск – Алма-Ата. Всего «Трактор» набрал 10 очков в восьми матчах, что является неплохим результатом. Конечно, были и неудачные встречи, но куда без них? В целом же тренерский штаб и болельщики команды остались довольны.

Три игры из десяти проходили на новых для КХЛ площадках. Два вынесенных матча КХЛ челябинцы провели в Шэньчжене, один – в Алма-Ате. И в Китае, и в Казахстане были проблемы со льдом, однако все команды находились в одинаковых условиях, поэтому сложно списывать на это причины неудач. А вот постоянные перелёты и смена часовых поясов не могли не сказываться на организме. С другой стороны, это даже хорошо, что подобная выездная серия состоялась на старте сезона, а не в концовке, когда придёт пора решающих схваток.

«Глупо критиковать хоккей Квартальнова». Большое интервью со Скудрой Главный тренер «Трактора» Петерис Скудра рассказал, в какой хоккей будет играть его команда.

Домашняя серия получается провальной

Вернувшись в Челябинск, «Трактор» оказался в каком-то полуразобранном состоянии. Сперва хоккеисты Скудры не сумели справиться со скромным «Нефтехимиком». Да, после выезда лазарет уральской команды серьёзно пополнился. Есть заболевшие, травмировались ведущие форварды Гика и Седлак, не могут играть из-за травм Бэйлен и Глинкин.

Но по своему уровню и мастерству «Трактор» всё равно выше «Нефтехимика», поэтому поражение, да ещё и в основное время, вызвало определённое удивление. Казалось бы, что выводы после неудачи будут сделаны и на следующий матч уральцы выйдут в полной боевой готовности.



Но следом в гости к «Трактору» приехал разозлённый «Ак Барс», матчем ранее потерпевший поражение в Новосибирске. Челябинцы, обескровленные травмами, вышли на игру неготовыми и выдали свой худший на данный момент матч в нынешнем регулярном чемпионате.

Шутка ли, но за первые 10 с половиной минут «Трактор» пропустил четырежды (!), получив шайбы от Кормье, Петрова, Глухова и Основина. После двух голов Скудра заменил Федотова на Демченко, но это, как оказалось, не помогло.

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Более того, позднее тренерский штаб был вынужден произвести обратную замену вратаря. Случилось это в тот момент, когда Демченко пропустил четвёртую шайбу.



Чтобы не травмировать психику Василия, его посадили на лавку. Нынешний сезон вратарям «Трактора» пока что не удаётся. Здесь ситуация схожая со «Спартаком».

Что будет дальше?

В третьем периоде «Трактор» выглядел интереснее соперника, но оно и понятно. «Ак Барс», забросивший шесть шайб, начал играть попроще и по счёту. Для Дмитрия Квартальнова подобные счета вообще необычны, поэтому главный тренер казанцев наверняка сказал своим хоккеистам успокоиться и поберечь силы. «Трактор» же пытался распечатать ворота Адама Рейдеборна, но сделать этого хозяева так и не смогли. Шесть пропущенных голов за 30 минут и домашнее поражение со счётом 0:6 – хуже для «Трактора» не придумать.



Итак, какие выводы будут сделаны после столь громкого поражения? Несомненно, разноса в раздевалке не избежать. Зная Петериса Скудру можно с уверенностью говорить, что стены будут ходить ходуном, а всем без исключения игрокам будет несладко. Скудра – один из самых эмоциональных и требовательных тренеров в КХЛ, он не потерпит подобного отношения к работе со стороны хоккеистов. Никто не удивится, если в ближайшее время в «Тракторе» последуют какие-то обмены или расторжения контрактов.

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Впереди у «Трактора» ещё два матча домашней серии. Совсем скоро, через два дня, в Челябинск прилетает «Барыс», уже обыгрывавший уральцев. Команда Андрея Скабелки мало пропускает, выиграла три предыдущих матча и находится на хорошем ходу. Так что справиться с ещё одними «барсами» «Трактору» будет ой как непросто. Но отступать Скудре и его команде некуда.