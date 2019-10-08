Мисюлю долго стучали кулаком по лицу. Но молодой защитник не рухнул в драке

В Ярославле проходит матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Ак Барсом». Фаворит в этом матче был очевиден: казанцы занимают первое место в Восточной конференции КХЛ и являются одним из лидеров регулярного чемпионата. В свою очередь «Локомотив», уволивший с поста главного тренера Крэйга Мактавиша, никак не может прийти в себя. «Железнодорожники» расположились внизу турнирной таблицы, что не может радовать ни руководство, ни болельщиков, ни самих хоккеистов. К таким провалам в Ярославле не привыкли.

После тяжелой победы над «Авангардом» в Ярославле рассчитывали, что их любимая команда всё же сможет зацепиться за грозных «барсов». Однако у хозяев не заладились дела с самого начала. Так, форвард казанцев Михаил Фисенко отличился уже на второй минуте встречи, пробив Илью Коновалова.

По всей видимости, ярославцам не хватало энергии и эмоций, в результате чего молодой защитник «Локомотива» Даниил Мисюль решил взбодрить партнёров и всю команду в целом.

В одном из эпизодов в середине первого периода хоккеист сцепился в кулачном поединке с канадцем Патрисом Кормье. Оба игрока были наказаны большим штрафом за драку, но не отправились на скамейку для штрафников. Мисюль и Кормье получили повреждения, им потребовалась помощь врачей. В конце боя Мисюль повалил соперника на лёд, но ударов по ходу драки пропустил мама не горюй. Похвально, что Даниил вообще устоял на ногах.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Что ж, ярославская молодёжь всегда была готова заступиться за партнёров. Сразу вспоминается эпизод, когда нападающий Павел Красковский отправил в нокаут тогда ещё форварда ЦСКА Яна Муршака. Не зря говорят, что школа в «Локомотиве» одна из лучших в стране. Слабохарактерных, трусливых и безразличных людей там не потерпят.

Красковский: Коршков учил драться, Муршак сам начал тыкаться, я не виноват

Самое интересное, что одной этой дракой дело не закончилось. По всей видимости, казанцы решили продолжить охоту за Мисюлем и хорошенько ему отомстить за то, что он подрался с Кормье.

Нападающий гостей Эмиль Галимов во втором периоде матча с «Локомотивом» получил удаление «5+20». Игрок был наказан за толчок на борт соперника. В роли пострадавшего вновь оказался защитник «Локомотива» Даниил Мисюль, которому ранее понадобилась помощь врачей. Вот и теперь медикам пришлось помогать Даниилу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В результате центральный матч дня с громкой вывеской получился достаточно грубым. Уступать в нём ни хотел никто, а «Локомотиву» и вовсе кроме победы ничего не нужно. Уж в больно плачевном турнирном положении находится легендарный ярославский клуб. Пора начинать из него выбираться, вот только игры по-прежнему нет.