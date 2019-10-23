Овечкин попросил клюшку у спившейся звезды. Он набирает очки 8 матчей подряд

Тренировка «Кэпиталз» перед выездным матчем с «Калгари» была ознаменована одним очень интересным моментом. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин инициировал встречу со знаменитым Теореном Флёри — великолепным снайпером 1990-х, обладателем Кубка Стэнли в составе «Калгари» и весьма печальной судьбы, в которой было место злоупотреблению алкоголем и наркотиками. Выяснилось, что Овечкин — большой поклонник Могучего мышонка, как прозвали Флёри болельщики за небольшой рост.



«Сегодня утром я отправился на стадион и узнал, что Алекс Овечкин — мой большой поклонник. Он сказал, что именно я вдохновил его надевать жёлтые шнурки на коньках и тонированный визор. Попросил у меня клюшку с автографом. Что же день! Великолепное утро», — написал Флёри в публикации в своём «инстаграме». В автографе на клюшке, который попросил Овечкин, нет ничего удивительного, поскольку Александр собирает коллекцию клюшек великих хоккеистов.

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Если Флёри уже давно завершил карьеру и с переменным успехом проводит борьбу с пагубными привычками, то сам Овечкин находится в отличной форме. До встречи с «огоньками» его результативная серия составляла 7 матчей, и на то, чтобы её продлить, не потребовалось много времени.

В середине первой минуты второго периода «Вашингтон» забил, воспользовавшись неудачной игрой голкипера «Флэймз» Кэма Тальбо. Овечкин, получив шайбу на левом фланге атаки, сделал передачу на дальнюю штангу, но партнёр к этому пасу не успел. Шайба выкатилась по борту, где досталась защитнику Джону Карлсону, отменно проводящему старт нынешнего сезона. Карлсон бросил наудачу, и его расчёт оказался верным — Тальбо пропустил очень лёгкий бросок в ближний, вратарский угол, а потом разочарованно качал головой.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Прошло ещё 126 секунд, как Тальбо снова ошибся. Выйдя за свои ворота, чтобы остановить шайбу, голкипер не заметил подъехавшего форварда Чендлера Стивенсона, который легко обокрал Тальбо и завёл шайбу в опустевшую сетку.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

К чести «огоньков», они не бросили играть, а принялись активно стремиться отквитать дефицит в две шайбы, и усилиями Элиаса Линдхольма и Остина Чарника им это удалось. Но прошло всего 10 секунд после того, как равновесие на табло восстановилось, и в дело вступила «горячая» клюшка Овечкина.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз».

Никлас Бекстрём подобрал шайбу на своей синей линии, протащил её через всю среднюю зону и увидел открывшегося на дальней штанге капитана. Пас от своего вечного оруженосца Александр получил что надо — своевременный и удобный, так что за седьмым в регулярном чемпионате голом дело не стало. Для Бекстрёма этот голевой пас стал 649-м в карьере, и среди всех шведских хоккеистов в истории он вышел на пятое место по передачам, обогнав Даниэля Седина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

В концовке встречи «Вашингтон» смог дожать соперника. Том Уилсон укрепил перевес гостей за 8 минут до финальной сирены, а затем всё тот же Джон Карлсон забил в пустые ворота, набрав своё 20-е очко в нынешнем сезоне.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».