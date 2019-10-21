Нельзя бить Овечкина! За Александра вступились, а он снова запустил «ракету»

В Чикаго «Вашингтон» приехал, имея в активе две победы над «Торонто» и «Рейнджерс». Ровно столько же выигрышей было и у «чёрных ястребов», которые обыграли мощно играющий «Эдмонтон» и «Коламбус», постепенно выправляя ситуацию после неудачного старта.

Игра началась для гостей достаточно удачно. В середине стартового периода у «Чикаго» отправился на скамейку штрафников нападающий Эндрю Шоу, и Евгений Кузнецов мастерски вывел на бросок Ти Джея Оши, открывшего счёт. В пяти последних матчах уровень реализации большинства у «Вашингтона» достиг 35% (7 голов в 20 попытках), что даёт болельщикам «Кэпиталз» дополнительный повод для оптимизма.

Овечкин – мощь! Сбил с ног канадца и забил могучим щелчком на глазах у сына Но «Вашингтон» проиграл. У «Колорадо» дрался Ничушкин, а Задоров забросил эффектную шайбу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В самом конце первого периода на льду произошёл неприятный эпизод, когда молодой защитник «Блэкхоукс» Коннор Мёрфи попытался «задрать» Александра Овечкина не самым приятным силовым приёмом. Случилось это далековато от ворот и за считанные секунды перед сиреной, и «прыгать» на россиянина не было никакой видимой причины.

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За Овечкина вступился защитник Радко Гудас, который раньше играл за «Филадельфию», и «подкожный» стиль которого был просто ненавидим фанатами «Кэпиталз». Чех пришёл на помощь россиянину и схватился с Мёрфи, дав понять, что Александра просто так трогать нельзя. Напомним, что в субботу тот же Гудас подрался с игроком «Рейнджерс» Бренданом Лемье, который попытался ударить в голову только что восстановившегося защитника «Вашингтона» Михала Кемпны.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

В начале третьего периода Овечкин сам послал «месседж» соперникам, забив свой шестой гол в сезоне. Всё получилось образцово — розыгрыш комбинации, вывод капитана на бросок и сама фирменная «ракета» из «офиса» российского снайпера. Этот гол мог стать для «столичных» победным, но в середине двадцатиминутки «Чикаго» усилиями Кубалика и Патрика Кейна смог ненадолго сравнять счёт, пока в дело не вступил Том Уилсон.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

За 8 минут до конца основного времени Уилсон сделал то, что требуется от силового форварда — доработал момент на пятачке. Подкараулив отскок от голкипера Кори Кроуфорда, Уисон забил гол, принёсший «Вашингтону» два очка.

Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Столичные» смогли выиграть, несмотря на то, что четыре раза за матч играли в меньшинстве. Одним из главных героев «Вашингтона» на старте сезона остаётся защитник Джон Карлсон, которого не зря партнёры называют одним из претендентов на «Норрис Трофи». Голевая передача на Овечкина стала для Карлсона 18-м очком в 10 матчах и поместила его в компанию гигантов. Столько очков за 10 первых игр набирал только легендарный Бобби Орр (сезоны-1969/70 и 1973/74), а также Пол Коффи из «Эдмонтона» (20 очков, сезон-1988/89).

«Я бы хотел отдать должное нашему вратарю, Брейдену Холтби. Он играл очень хладнокровно и стал залогом нашей победы. Казалось, он был везде, где шайба и просто проглатывал её. Я очень рад за него, это был отличный матч Холтби. Думаю, что он вернул своё спокойствие», — сказал Том Уилсон о вратаре, отразившем 41 бросок.