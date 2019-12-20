Радулов забил, Кучеров отдал красиво. Видимо, россиян иногда нужно сажать в запас

История о том, как лучший игрок прошлого сезона Никита Кучеров попал в запас после результативной ошибки в предыдущем матче с «Оттавой», стала центральной темой перед стартом встречи «Тампы» и «Далласа». Многие говорили, что наставник «молний» Джон Купер ступил на очень опасный путь прямого конфликта со звёздным хоккеистом, а нынешние нравы в НХЛ таковы, что неугодный тренер может быть отправлен в отставку даже без видимых причин.



«Купер должен быть благодарен Энтони Чирелли за гол в овертайме, иначе «молнии» проиграли бы убогим «сенаторам». Сам Купер сказал, что обязан делать всё ради команды, чтобы она побеждала. Да, Кучеров слишком рисковал в том моменте, пытаясь обыграть нескольких защитников, но тренер мог нарушить атмосферу того, что он дружелюбно настроен по отношению к хоккеистам. Это похоже на поиск козла отпущения, поэтому Купер должен действовать осторожно», — предупреждал обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

Кучерова сняли с игры в интересах команды. Что происходит? Как будто в «Тампе» играет не самый ценный игрок прошлого сезона, а один из многих.

«Кучеров заслужил своё попадание в запас в третьем периоде матча с «Оттавой», это справедливо. Как справедливо и то, что Кучеров не может нести единоличную ответственность за слабый старт «Тампы» в нынешнем сезоне и вылет из плей-офф год назад. Купер с самого начала тренировочного лагеря предупреждал о ненужных рисках, которые могут перечеркнуть большие командные усилия. В том моменте Кучеров был не прав, это непростительно для игрока с его опытом и хоккейной хваткой. Если «Тампа» хочет когда-то превратиться в команду, которая играет в обороне так же здорово, как и в атаке, то правила должны применяться ко всем, включая Кучерова и Стэмкоса. Слишком много потерь шайбы и глупых ошибок, команда идёт на 27-м месте в лиге по средней пропускаемости», — возразил Джон Романо из Tampa Bay Times.



«Кучеров будет в порядке. Это мастеровитый, талантливый и весьма гордый спортсмен», — резюмировал Стивен Стэмкос и оказался прав. История с попаданием Никиты в запас продолжения не получила. Перед матчем с «Далласом» россиянин тренировался в первом звене и вернулся в первую спецбригаду большинства.

Техасцы открыли счёт уже на пятой минуте, когда Александр Радулов в большинстве подправил шайбу на пятачке, завершив комбинацию с участием Сегина и Клингберга. Этот гол стал 10-м для Александра в сезоне и восьмым набранным очком после попадания в запас, которое пошло Тасманскому Дьяволу на пользу. Радулов после этой дисциплинарной меры заиграл куда более активно, ну а «звёзды» расстались с главным тренером Джимом Монтгомери и пытаются реализовать тот огромный потенциал, который заложен в неплохом составе команды.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Тампа» ответила очередным, уже пятым в сезоне голом Михаила Сергачёва, который при розыгрыше большинства мощным выстрелом заставил капитулировать Антона Худобина.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Ну а затем Кучеров в очередной раз показал, за что его так ценят болельщики и партнёры. Его пас-конфетка на Алекса Киллорна на дальнюю штангу был просто восхитителен — партнёру оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Кучеров показал, что он принял к сведению тот месседж, который сделал главный тренер.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В начале второго периода преимущество «Тампы» выросло до двух шайб, и казалось, что южане легко доведут этот матч до победы. «Даллас» выглядел очень невзрачно, мало владел шайбой, а Антон Худобин часто бился с форвардами соперника практически в одиночку, не получая поддержки со стороны одноклубников. Перевес «Тампы» сохранялся 55 минут, а затем у «Лайтнинг» вновь случилась неудача у своих ворот. Андрей Василевский не зафиксировал достаточно простой бросок от Эндрю Кольяно, и Джейсон Дикинсон смог сравнять счёт, добив шайбу с ленточки.

Статистика Никиты Кучерова в сезоне-2019/20

После окончания матча Купер не стал винить российского голкипера за неуверенные действия. «Хоккей — это командный спорт. Все должны играть с отдачей, а вратарь часто оказывается последней линией обороны. Есть матчи, когда без его великолепных «спасений» просто никак. Но сегодня Василевский был вполне надёжен. Мы и выигрываем, и проигрываем все вместе», — миролюбиво сказал главный тренер.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

В овертайме деморализованные хозяева пропустили контратаку, завершившуюся точным выстрелом с кистей от Тайлера Сегина, который принёс «Далласу» весьма неожиданную победу.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

«Увы, нам очень сильно не повезло. Тайлер Джонсон в овертайме не попал в пустые ворота, а Сегин забил в ответной атаке. Жаль, что сейчас это работает для нас именно таким образом. Моментов много, но все почему-то уходят от нас. Нужно более ответственно играть в средней зоне и зоне обороны», — констатировал Ондржей Палат.