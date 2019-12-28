«Парень, который нам очень важен». Травма Михеева нанесла эмоциональный урон «Торонто»

В НХЛ закончилась четырёхдневная пауза, связанная с празднованием в Северной Америке католического Рождества, и лучший хоккей в мире вернулся в наши телевизоры, компьютеры, смартфоны. Домашний матч «Вашингтона» с «Коламбусом» ярким не получился, зато «зажёг» Панарин за «Рейнджерс», да и встреча «Нью-Джерси» с «Торонто» не подкачала.

В составе «Мэйпл Лифс» сейчас пристальное внимание к Илье Михееву. Перед каникулами россиянин поймал хорошую волну, набрал 5 (3+2) очков в последних пяти матчах. Конечно, это было связано с тем, что Михеев поднялся в топ-6 «листьев» и играл с топовыми партнёрами. Вот и на игру с «Нью-Джерси» Илья вышел в звене с Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером, и в конце первого периода это российско-канадско-шведское сочетание организовало отличный гол. Нюландер отобрал шайбу за воротами «дьволов», поднял её наверх на Тавареса, тот набросил на пятак, где Михеев мастерски подставил клюшку и пробил Макензи Блэквуда.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Этот гол стал уже третьим в матче – до шайбы Михеева голами обменялись Нико Хишир и Зак Хайман. А в начале второго периода состоялось ещё одно русское взятие ворот. В двойном численном большинстве отличился Никита Гусев. Форвард «Нью-Джерси» подкараулил отскок после броска Сами Ватанена и не оставил шансов Майклу Хатчинсону.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Гусев забросил шестую шайбу в сезоне и набрал 21-е очко. Результативнее него в нынешнем составе «дьяволов» играет только Кайл Палмьери, но мы знаем, что Никита может выступать гораздо лучше. Как и весь «Нью-Джерси», плетущийся на предпоследней строчке Востока.

2:2 в начале второго периода, и команды не стали на этом останавливаться. Каспери Капанен вскоре вывел «Торонто» вперёд, а к середине матча «Нью-Джерси» уже вёл 4:3 – постарались Палмьери и Йеспер Братт. В этот раз «листья» прилично затянули с ответом и отыгрались уже в заключительном отрезке матча. Забил Таварес с передачи Нюландера, а Михеева по-прежнему не выпускают в большинстве.

К сожалению, вскоре после этого гола Илья совсем перестал выходить на площадку. Виной всему травма руки, полученная в довольно безобидном эпизоде. Йеспер Братт атаковал ворота «Торонто», потерял равновесие и в падении задел коньком левую руку Михеева, спешившего в оборону. В результате Илья получил сильное рассечение в области запястья, незамедлительно покинул площадку и отправился в больницу для обследования.

«Врачи оценивают его состояние, у него глубокий порез, и теперь нам нужно просто разобраться с этим. Михеев останется здесь, в Нью-Джерси, сегодня вечером для обследования, и мы выясним, что нужно сделать», — это слова главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа.

В «Торонто» все быстро поняли, что повреждение Ильи может оказаться довольно серьёзным. После матча Киф рассказал, что хоккеисты «листьев» в оставшееся время игры просили регулярных обновлений о самочувствии Михеева. Джон Таварес и вовсе заявил, что травма россиянина нанесла эмоциональный урон «Торонто», и отметил, что Михеев, «это парень, который нам очень важен».

В «Мэйпл Лифс» все были расстроены травмой Ильи, но на результат игры для «Торонто» этот эпизод не повлиял. Основное время так и закончилось 4:4, а в овертайме всё решило высочайшее индивидуальное мастерство Нюландера и грубая ошибка защитника «Нью-Джерси» Дэймона Сиверсона.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Торонто» одержал шестую победу подряд, да и вообще продолжает весьма удачно выступать после ухода Майка Бэбкока. Что касается Михеева, то остаётся надеяться, что его травма всё-таки окажется несерьёзной и не выведет Илью надолго из состава «листьев». Сейчас это будет очень некстати.