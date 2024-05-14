«Рейнджерс» установили необычный рекорд XXI века в НХЛ

Завершился пятый матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали победу со счётом 4:1.

За «Рейнджерс» единственным голом отметился защитник Джейкоб Труба. Примечательно, что данную шайбу он забросил, когда его команда находилась в меньшинстве. Это второй случай для «Рейнджерс» в нынешнем плей-офф, когда в меньшинстве шайбу в их составе забрасывает защитник. Предыдущий раз таким достижением отметился американец К'Андре Миллер во втором матче серии плей-офф с «Вашингтоном».

Таким образом, «Рейджерс» стали первым клубом XXI века, защитники которого забили два гола в меньшинстве в одном плей-офф. Это всего второй подобный случай в истории. Ранее подобное достижение было у «Детройта» в 1996 году.