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«Он сделал свой выбор». В раздевалке «Колорадо» заменили табличку с фамилией Ничушкина

«Он сделал свой выбор». В раздевалке «Колорадо» заменили табличку с фамилией Ничушкина
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Джек Джонсон прокомментировал ситуацию с российским нападающим команды Валерием Ничушкиным, который сегодня был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода. Ранее инсайдер Фрэнк Серавалли сообщил, что причиной может быть проваленный тест на запрещённые вещества.

«Он сделал свой выбор. Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Он свой выбор сделал», — приводит слова Джонсона обозреватель The Denver Post Кори Масисак в социальных сетях, который также добавил, что табличка с фамилией Ничушкина уже была удалена из раздевалки «Эвеланш».

Напомним, Ничушкин второй год подряд досрочно завершает участие в плей-офф НХЛ из-за отстранения.

На данный момент «Колорадо» уступает в серии второго раунда Кубка Стэнли «Далласу» (1-3), а Ничушкин на пару с Заком Хайманом из «Эдмонтона» является лучшим снайпером плей-офф с девятью заброшенными шайбами.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Стил) – 15:37 (4x5)     0:2 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:46 (5x4)     0:3 Хейсканен (Стэнковен, Робертсон) – 31:24 (5x5)     1:3 Миттельштадт (Друен) – 32:35 (5x5)     1:4 Дадонов (Марчмент, Хейсканен) – 49:27 (5x5)     1:5 Стил (Джонстон, Сегин) – 58:10 (en)    
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