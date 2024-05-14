Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Колорадо» без Ничушкина проиграл в четвёртом матче серии «Далласу». У Дадонова гол

«Колорадо» без Ничушкина проиграл в четвёртом матче серии «Далласу». У Дадонова гол
Аудио-версия:
Комментарии

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5).

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 4-й матч
14 мая 2024, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 5
Даллас Старз
Даллас
0:1 Джонстон (Стил) – 15:37 (4x5)     0:2 Джонстон (Робертсон, Хейсканен) – 25:46 (5x4)     0:3 Хейсканен (Стэнковен, Робертсон) – 31:24 (5x5)     1:3 Миттельштадт (Друен) – 32:35 (5x5)     1:4 Дадонов (Марчмент, Хейсканен) – 49:27 (5x5)     1:5 Стил (Джонстон, Сегин) – 58:10 (en)    

Дублем в составе победителей отметился 20-летний нападающий Уайатт Джонстон. Ещё по шайбе записали на свой счёт Миро Хейсканен, Евгений Дадонов и Сэм Стил.

У хозяев единственный гол на счету Кейси Миттельштадта.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отметился в этой встрече 29 сейвами.

Отметим, что этот матч стал первым для «лавин» после очередного отстранения российского форварда команды Валерия Ничушкина, который пропустит минимум шесть месяцев из-за того, что был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.

Сетка плей-офф НХЛ-2023/2024
Материалы по теме
Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?
Ничушкина внезапно отстранили от плей-офф НХЛ и ещё забанили на полгода! Что произошло?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android