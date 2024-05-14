«Колорадо» без Ничушкина проиграл в четвёртом матче серии «Далласу». У Дадонова гол

В Денвере (США) завершился четвёртый матч серии второго раунда Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» уступил «Даллас Старз» (1:5).

Дублем в составе победителей отметился 20-летний нападающий Уайатт Джонстон. Ещё по шайбе записали на свой счёт Миро Хейсканен, Евгений Дадонов и Сэм Стил.

У хозяев единственный гол на счету Кейси Миттельштадта.

Российский голкипер хозяев Александр Георгиев отметился в этой встрече 29 сейвами.

Отметим, что этот матч стал первым для «лавин» после очередного отстранения российского форварда команды Валерия Ничушкина, который пропустит минимум шесть месяцев из-за того, что был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ.

«Даллас» повёл в серии 3-1 и находится в шаге от выхода в финал Западной конференции.