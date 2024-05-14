Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал второе подряд поражение в серии с «Каролиной»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Каролины Харрикейнз» (1:4), которое стало первым для «синерубашечников» на своём льду в нынешнем плей-офф.
«Сегодня наш подход к игре был не очень хорошим. У нас было много проблем. Мы вернёмся, проанализируем их и постараемся исправить. Наша команда всегда реагировала после того, как сыграла не в соответствии со своим потенциалом», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.
Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ
Таким образом, преимущество «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» свелось к минимуму (3-2). Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.
НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5) 1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5) 1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5) 1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5) 1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)
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