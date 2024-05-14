Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал второе подряд поражение в серии с «Каролиной»

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Питер Лавиолетт высказался о поражении своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли от «Каролины Харрикейнз» (1:4), которое стало первым для «синерубашечников» на своём льду в нынешнем плей-офф.

«Сегодня наш подход к игре был не очень хорошим. У нас было много проблем. Мы вернёмся, проанализируем их и постараемся исправить. Наша команда всегда реагировала после того, как сыграла не в соответствии со своим потенциалом», — приводит слова Лавиолетта официальный сайт НХЛ.

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Таким образом, преимущество «Рейнджерс» в серии с «Каролиной» свелось к минимуму (3-2). Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.