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Кузнецов забросил первую победную шайбу в КС с чемпионского плей-офф-2018 с «Вашингтоном»

Этой ночью прошёл пятый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз». Команды играли на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Гости одержали уверенную победу со счётом 4:1.

Победную шайбу «ураганов» в этой встрече забросил российский нападающий Евгений Кузнецов.

Таким образом, 31-летний россиянин забросил первую победную шайбу в матчах Кубка Стэнли с 2018 года, когда он выиграл главный трофей НХЛ в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Всего в текущем плей-офф на счету Кузнецова 6 (4+2) очков в 9 матчах.

Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.