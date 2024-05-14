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«Наконец-то что-то пошло по нашему плану». Бриндамор — о второй победе над «Рейнджерс»

«Наконец-то что-то пошло по нашему плану». Бриндамор — о второй победе над «Рейнджерс»
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:1).

«Наконец-то некоторые вещи — я не знаю, перелом ли это, или называйте это как хотите — пошли по нашему плану. В третьем периоде в нашей игре был высокий уровень вдохновения, но мы должны были его показать. Я думаю, несколько отскоков сыграли нам на руку, в конце концов», — приводит слова Бриндамора официальный сайт НХЛ.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ

Таким образом, «Каролина» победила во втором матче подряд, и счёт в серии стал 3-2 в пользу «Рейнджерс». Следующий матч противостояния состоится в Роли в ночь с 16 на 17 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 5-й матч
14 мая 2024, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Труба – 26:23 (4x5)     1:1 Стаал (Орлов) – 43:33 (5x5)     1:2 Кузнецов (Шей, Котканиеми) – 46:39 (5x5)     1:3 Мартинук (Друри, Нечас) – 49:56 (5x5)     1:4 Нечас (Друри, Чатфилд) – 56:31 (en)    
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